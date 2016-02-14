دانشگاه تهران به اساتید با کیفیت حقوق بیشتر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود نیلی احمدآبادی امروز در مراسم تقدیر از نفرات برتر المپیاد علمی دانشجویی و کنکور سراسری سال ۹۴ افزود: وی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون دائمی دانشگاه تهران فرهیختگانی که از متوسط جذب دانشگاه تهران بالاتر باشند، از حقوق بالاتری برخوردار می شوند و گرانت پژوهشی بیشتری دریافت می کنند.

وی گفت: متاسفانه فرهیختگانی که وارد هیات علمی دانشگاه ها می شوند حقوق و دستمزد پایینی دارند که لازم است این موضوع تصحیح شود و از همین رو ما در دانشگاه تهران سعی داریم کیفیت را افزایش دهیم و شرایط بهتری را برای جذب فرهیختگان در این دانشگاه ایجاد کنیم تا زمینه ادامه کار در کشور برای آنها فراهم شود.

نیلی احمدآبادی اظهار داشت: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی، توفیقات علمی است که کسب کرده است و همچنین کیفیت خوب دانش آموختگان دانشگاهها. این موضوع محصول انتشارات و تولیدات علمی ما است.

رئیس دانشگاه تهران افزود: همه هیات های علمی و حتی هیات های سیاسی که با ما ملاقات می کنند به این موضوع اذعان می کنند که پیشرفت های علمی ایران بسیار قابل توجه است و یکی از دلایل علاقمندی شان نیز همین استعدادها و پیشرفت های علمی است.

وی یادآور شد: اما با وجود این پیشرفت ها، کمبود و ضعفی که وجود دارد تاثیر کم این دستاوردهای علمی در توسعه اقتصادی و خلق ثروت است. در حالی که ارتقاء رشد علمی هدفش ارتقاء سطح زندگی و فرهنگ کشور است و اگر نتواند این کار را صورت دهد جای سئوال است.

نیلی احمدآبادی اضافه کرد: جای سئوال این است که چرا فرهیختگانی که ما پرورش می دهیم در کشور کمتر می توانیم از آنها استفاده کنیم و قابلیت جذب همه را نداریم. در واقع به همین دلیل ثروتی دارد از دست ما می رود.

وی یادآور شد: باید مسیر آموزش عالی که می رویم را بازبینی کنیم. تاکنون اینگونه عمل می کردیم که در دبیرستان ها و مدارس ویژه به افرادی که استعداد دارند توجه می کردیم و آنها را در دانشگاه های ویژه تربیت می کردیم اما در انتهای کار که باید بازگشت آنها به جامعه باشد، ضعف داریم. این ضعف بخشی به آموزش پرورش بخشی به آموزش عالی بر می گردد که باید تصحیح شود.

رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشگاهها ، اقتصاد ملی و سیاست کلان کشور باید خواهان فرآیند نوآوری باشند. اگر مبنای اقتصاد خرید نوآوری نباشد نمی تواند از توسعه تکنولوژی استفاده کند. کشورهایی که از عرصه اقتصادی مطلوبی برخوردار هستند مبنای اصلی خود را فروش نوآوری قرار داده اند.

وی افزود: ما اگر نتوانیم این قابلیت را داشته باشیم که نوآوری داشته باشیم و آن را بفروشیم با مشکل مواجه می شویم.

نیلی احمدآبادی با انتقاد از نظام آموزش عالی اظهار داشت: باید در دانشگاهها به جای توجه به بیش از حد به کمیت، توجه وسیع تری به کیفیت داشته باشیم .بر همین اساس مبنای تشویق ها هم بر کمیت استوار است . منابع مالی دانشگاهها هم بر اساس پذیرش بیشتر دانشجو است و باید به سمت کیفیت حرکت کنیم.