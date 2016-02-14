۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۵۴

همزمان با ولادت حضرت زینب (س)؛

نمایشگاه پوستر و عکس «شهدای مدافع حرم» در صومعه سرا افتتاح شد

صومعه سرا- همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س) نمایشگاه پوستر و عکس نوشته «شهدای مدافع حرم» در صومعه سرا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه پوستر و عکس نوشته «شهدای مدافع حرم» همزمان با ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) ظهر یکشنبه در مدرسه پسرانه شهید عظیم داوری بخش تولمات شهرستان صومعه سرا افتتاح شد.

مدیر مدرسه پسرانه شهید عظیم داوری تولمات در حاشیه افتتاح این نمایشگاه هدف از برپایی آن را آشنایی دانش آموزان با شهدای مدافع حرم کشور اعلام کرد.

سید امیر نعیمی افزود:  بیش از ۴۰ پوستر و عکس نوشته از شهدای مدافع حرم کشور در این نمایشگاه درمعرض دید بازدیدگان کنندگان قرار گرفته است.

وی با اشاره به حوزه وسیع فعالیت آموزش و پرورش از نظر منابع انسانی، ترویج اندیشه و پیام شهدا را وظیفه و رسالت آموزش و پرورش به نسل بعد از انقلاب دانست.

نعیمی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط امروز جامعه و حضور نسل جوان در فضاهای مجازی، برگزاری چنین نمایشگاه هایی گامی کوچک در پاسداشت مقام شهدا است.  

نمایشگاه پوستر و عکس نوشته «شهدای مدافع حرم» از امروز به مدت یک هفته برپا است.

