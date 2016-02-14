انتشار ۵۵ هزار و ۲۵۴ عنوان کتاب در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان ظهر امروز ۲۵ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی زاهدان برگزار شد.
سیدعباس صالحی در این مراسم گفت: بسیار خوشحالم در استانی هستم که برادران شیعه و اهل سنت به طور مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی میکنند و همینطور استانی که خردسال ترین شهید را با یازده سال سن به نام شهید اخلاقی، فدای انقلاب اسلامی کرده است. امروز مفتخریم به بهانه نمایشگاه کتاب در این استان هستم.
وی در ادامه گفت: کتاب جوهره مدنیت اسلامی و هر تمدنی است. بنابر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی «کتاب مادر عصاره تمدنسازی است» تمدنها با کتاب آغاز میشوند. کتابها نمایه های تمدنهای بزرگ هستند. امالکتاب این تمدنها قرآن کریم است.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با نگاه به کتاب شکل گرفته است و یکی از افتخارات دوره انقلاب اسلامی این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیش از یک میلیون کتاب تولید شده است که از این میزان ۵۰۰ هزار عنوان کتاب چاپ اول بوده است.
صالحی در ادامه با اشاره به آمار منتشر شده کتاب در ۱۰ ماه اول سالجاری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه ۵۵ هزار و ۲۵۴ عنوان کتاب به چاپ رسیده است و این نشان دهنده این است که جریان خیزش علمی و تولید علم و فرهنگ در کشور روبه رشد بوده است و از خیزش خوبی برخودار است و در این مسیر امیدواریهای فراوانی وجود دارد. تنوع و تکثر کتاب در همه حوزهها قابل توجه است. این کتابها باید دیده، خریداری و خوانده شود.
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در ادامه گفت: برگزاری نمایشگاههای کتاب استانی سابقه دیرینه دارد و فلسفه وجودی برگزاری این نمایشگاهها سهولت دسترسی کتاب برای مردم است.
صالحی با اشاره به سابقه نمایشگاههای استانی گفت: استان سیستان و بلوچستان رکوردار برگزاری نمایشگاههای کتاب استانی با برگزاری ۱۷ دوره در میان استانهای دیگر است و این نشان میدهد که مردم فرهنگ دوست این منطقه و مسؤولان استان توجه جدی به کتاب و کتابخوانی دارند. در این نمایشگاه بیش از ۵۰ هزار عنوان کتاب دیده میشود که این یک فرصت مناسب است تا مردم استان به سهولت به کتابهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به رویکردهای نمایشگاههای کتاب استانی گفت: نمایشگاههای کتاب استانی فرصتی را ایجاد میکند تا کتابها با تخفیف و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. نمایشگاههای کتاب استانی نقش موقت و مسکن را دارد و بایستی فضای ثابت و دائمی را برای دیده شدن کتاب ایجاد کنیم. نمایشگاههای کتاب باید در فضای بیشتر روزانه پدید آید و این نهضت فرهنگی بر مبنای کتاب میتواند جریان رشد اجتماعی کشور و استان را توسعه بخشد.
صالحی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد تا نمایشگاههای کتاب استانی دسترسی به کتاب در استانها را روان و مستمر کند و استان سیستان و بلوچستان نیز در این راه پیشگام باشد.
مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان با حضور آیتالله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم استان در خبرگان رهبری، مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی زاهدان، خانم اربابی معاون استانداری سیستان و بلوچستان، مسگرانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و کردستانی مدیرکل صدا و سیمای استان برگزار شد.
در پایان مراسم از برگزیدگان کتاب سال استان نیز تقدیر به عمل آمد.
هفدهمین نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان به همت موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور ۳۹۰ ناشر و ارائه بیش از ۴۷ هزار و ۲۷۹ عنوان کتاب از تاریخ ۲۵ بهمن ماه لغایت ۱ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی زاهدان برگزار میشود.
