انتشار ۵۵ هزار و ۲۵۴ عنوان کتاب در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ­عمومی مؤسسه نمایشگاه‌­های فرهنگی ایران، مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان ظهر امروز ۲۵ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی زاهدان برگزار شد.

سیدعباس صالحی در این مراسم گفت: بسیار خوشحالم در استانی هستم که برادران شیعه و اهل سنت به طور مسالمت ­آمیز در کنار یکدیگر زندگی می­‌کنند و همین­طور استانی که خردسال ‌ترین شهید را با یازده سال سن به نام شهید اخلاقی، فدای انقلاب اسلامی کرده است. امروز مفتخریم به بهانه نمایشگاه کتاب در این استان هستم.

وی در ادامه گفت: کتاب جوهره مدنیت اسلامی و هر تمدنی است. بنابر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی «کتاب مادر عصاره تمدن­‌سازی است» تمدن­‌ها با کتاب آغاز می‌شوند. کتاب­ها نمایه ‌های تمدن­های بزرگ هستند. ام‌­الکتاب این تمدن­ها قرآن کریم است.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با نگاه به کتاب شکل گرفته است و یکی از افتخارات دوره انقلاب اسلامی این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیش از یک میلیون کتاب تولید شده است که از این میزان ۵۰۰ هزار عنوان کتاب چاپ اول بوده است.

صالحی در ادامه با اشاره به آمار منتشر شده کتاب در ۱۰ ماه اول سالجاری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی­ماه ۵۵ هزار و ۲۵۴ عنوان کتاب به چاپ رسیده است و این نشان­ دهنده این است که جریان خیزش علمی و تولید علم و فرهنگ در کشور روبه رشد بوده است و از خیزش خوبی برخودار است و در این مسیر امیدواری‌­های فراوانی وجود دارد. تنوع و تکثر کتاب در همه حوزه­‌ها قابل توجه است. این کتاب‌ها باید دیده، خریداری و خوانده شود.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در ادامه گفت: برگزاری نمایشگاه‌­های کتاب استانی سابقه دیرینه دارد و فلسفه وجودی برگزاری این نمایشگاه‌­ها سهولت دسترسی کتاب برای مردم است.

صالحی با اشاره به سابقه نمایشگاه­های استانی گفت: استان سیستان و بلوچستان رکوردار برگزاری نمایشگاه­های کتاب استانی با برگزاری ۱۷ دوره در میان استان­‌های دیگر است و این نشان می‌­دهد که مردم فرهنگ دوست این منطقه و مسؤولان استان توجه جدی به کتاب و کتابخوانی دارند. در این نمایشگاه بیش از ۵۰ هزار عنوان کتاب دیده می­‌شود که این یک فرصت مناسب است تا مردم استان به سهولت به کتاب­‌های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به رویکردهای نمایشگاه­های کتاب استانی گفت: نمایشگاه­‌های کتاب استانی فرصتی را ایجاد می­‌کند تا کتاب­‌ها با تخفیف و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. نمایشگاه­‌های کتاب استانی نقش موقت و مسکن را دارد و بایستی فضای ثابت و دائمی را برای دیده شدن کتاب ایجاد کنیم. نمایشگاه‌­های کتاب باید در فضای بیشتر روزانه پدید آید و این نهضت فرهنگی بر مبنای کتاب می­‌تواند جریان رشد اجتماعی کشور و استان را توسعه بخشد.

صالحی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد تا نمایشگاه‌­های کتاب استانی دسترسی به کتاب در استان­‌ها را روان و مستمر کند و استان سیستان و بلوچستان نیز در این راه پیش­­گام باشد.

مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان با حضور آیت‌­الله سلیمانی نماینده ولی ­فقیه در استان و نماینده مردم استان در خبرگان رهبری، مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی زاهدان، خانم اربابی معاون استانداری سیستان و بلوچستان، مسگرانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و کردستانی مدیرکل صدا و سیمای استان برگزار شد.

در پایان مراسم از برگزیدگان کتاب سال استان نیز تقدیر به عمل آمد.

هفدهمین نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور ۳۹۰ ناشر و ارائه بیش از ۴۷ هزار و ۲۷۹ عنوان کتاب از تاریخ ۲۵ بهمن ماه لغایت ۱ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی زاهدان برگزار می‌شود.