" باغهاي كندلوس " فردا از شبكه دو پخش مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر" ، اين فيلم كه در تهران و منطقه ‌اي به نام كندلوس فيلمبرداري شده و به همين خاطرتنوع بصري خوبي از طبيعت زيبا و سرسبز اين منطقه در فيلم به كار گرفته شده است، درباره مقطعي از زندگي سه مرد است كه براي تجديد خاطره دو تن از دوستان خود كه يك زوج جوان هستند و حدود 20 سال پيش در يك تصادف فوت كرده‌اند، عازم جاده كندلوس و محل دفن آنها مي‌شوند. آنها در طول راه با چند مسافر جوان مواجه مي شوند و به مرور بخشي از خاطرات خود مي پردازند.





" باغهاي كندلوس " كه در ميان فيلم هاي بخش مسابقه فيلم هاي ايراني بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجر حضور يافته بود، به عنوان نامزد دريافت بهترين چهره پردازي مي شود، اما هيچ جايزه اي را از آن خود نمي كند. اين فيلم همچنين در جشنواره بيست و سوم فجر در بخش سينماي آسيا حضور داشت.



در اين فيلم رضا كيانيان، محمدرضا فروتن، خزر معصومي ، فريبا كامران ، سيد ابراهيم عمادي ، لاله اسكندري ، مسعود كرامتي و بهناز جعفري به عنوان بازيگران اصلي بازي مي كنند . تهيه ‌كنندگي اين اثر بر عهده عليرضا شجاع نوري قرار دارد.