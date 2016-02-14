به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهرام رفیعی فر ظهر امروز در همایش یک روزه سفیران سلامت که با حضور تعداد زیادی از دانش آموزان و مسئولان دست اندرکار حوزه بهداشت و درمان در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد، اظهار کرد: مصرف سیگار و قلیان در جامعه امروزی به شدت بین جوانان در حال رواج و گسترش است که وزارت بهداشت و درمان در حوزه فرهنگسازی و آگاه سازی جوانان اقداماتی را انجام داده و می دهد اما با توجه به رشد چشمگیر مصرف سیگار و قلیان بین افراد، سایر دستگاه ها و ارگان های ذیربط باید اهتمام ویژه ای داشته باشند تا بتوان از مصرف این مواد افیونی در جامعه به خصوص بین جوانان کاست.

رفیعی فر با اشاره به رونق روز به روز مصرف قلیان در جامعه به خصوص بین جوانان عنوان کرد: یکی از عوامل اصلی بروز سرطان در افراد، مصرف قلیان است که باید از ضررهای آن، جوانان آگاه شوند، طبق آمار هم اکنون ۴ درصد مردم در کشور قلیان مصرف می کنند که اکثر آنها را جوانان تشکیل می دهند که این زنگ خطری برای سلامت کشور است.

رفیعی فر در ادامه سخنان خود در مورد مصرف بیش از حد نمک در خانواده ها نیز هشدار و ادامه داد: نمکدان باید از سفره خانواده های ایرانی حذف شود تا جلوی بروز بسیاری از بیماری ها به خصوص سکته، فشارخون بالا و مرگ و میرهای ناشی از مصرف زیاد نمک را گرفت.

مدیرکل آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت با اشاره به نظارت دقیق این وزارت خانه بر صنایع غذایی اضافه کرد: مردم باید از تغذیه سالمی برخوردار باشند در واقع مردم نقش خطیری در ارتقای سلامت جامعه دارند.

۴۰ درصد مرگ و میرها در البرز بر اثر بیماری های قلبی و عروقی است

در ادامه افسون تیزرو، معاون فنی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با تاکید بر اینکه ۴۰ درصد مرگ و میرهای سالانه در البرز بر اثر ابتلا به بیماری ها قلبی و عروقی است، اصلاح رفتارهایی که منجر به این بیماری ها می شود را ضروری دانست.

به گفته معاون فنی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز دانش آموزان در زمینه پیشگیری از بیماری ها به عنوان سفیران سلامت با دانشگاه علوم پزشکی همکاری خواهند کرد.

تیزرو با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی ها از هر ۴ نفر البرزی ۱ سفیر سلامت می شود، اضافه کرد: سفیران سلامت خانواده ها توصیه به نیم ساعت پیاده روی در روز و کاهش مصرف نمک می کنند.

ابتلای بیش از ۴۸ درصد جمعیت البرز به چاقی و اضافه وزن

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۴۸ درصد جمعیت البرز دچار چاقی و اضافه وزن هستند، اجرای تبلیغات شهری با محوریت جلوگیری از مصرف مواد غذایی مضر را موثر دانست و به پفک نمکی لینا به عنوان یک ماده غذایی پر نمک اشاره کرد که تبلیغاتش در بسیاری از بزرگراه های کشور به چشم می خورد و گفت: ارائه محصولات خوراکی باید به گونه ای باشد که افراد مبتلا به فشار خون نشوند.

معاون فنی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در پایان وجود سلامتی در جامعه را پلی به سوی توسعه پایدار دانست و گفت: باید مصرف میوه و سبزیجات در روز به پنج وعده برسد.