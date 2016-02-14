۴ پروژه بزرگ در شهرستان ری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه و با حضور سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه ری و جمعی از مسئولان، چهار پروژه بزرگ در شهرستان ری افتتاح شد.

برای افتتاح این پروژه ها که در بخش های عمرانی، خدماتی، آموزشی و ورزشی در اختیار مردم متدین و انقلابی شهرستان ری قرار گرفت، بیش از ۱۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون هزینه شد.

مدرسه الهام حاجیان که از جمله مدارس خیرساز شهرستان ری است، با حضور معاون رییس جمهور به بهره برداری رسید و بیش از یک هزار و ۸۹۰ متر مربع به فضای آموزشی این شهرستان اضافه شد.

مدرسه امام رضا(ع) نیز از دیگر پروژه هایی بود که توسط خیران مدرسه ساز در شهرستان ری ساخته و همزمان با سفر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افتتاح شد.

برای احداث مدرسه امام رضا(ع) که یک هزار و ۵۵۰ متر مربع به فضای آموزشی تهران اضافه می کند، بیش از ۱۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

خانه ژیمناستیک و میدان میوه و تره بار در باقرشهر شهرری نیز از دیگر پروژه های ورزشی و خدماتی بود که همزمان با سفر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم به شهرستان ری افتتاح و در اختیار مردم قرار گرفت.