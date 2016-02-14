موقوفاتی به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال در کشور به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی، مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف با اشاره به ثبت وقف های جدید طی روزهای اخیر در سراسر کشور اظهارداشت: حاج ابراهیم گریوانی، واقف خیر اندیش از اهالی روستای گریوان بجنورد ۳ قطعه زمین به مساحت جمعا ۳ هکتار را با نیت ساخت مسکن برای نیازمندان وقف کرد که ارزش ریالی این موقوقه بیش از یک میلیارد تومان برآورد می شود.

ربیعی در ادامه گفت: همچنین یک قطعه زمین کشاورزی دیم در روستای لنگر بجنورد نیز به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و با ارزش ۲۰ میلیون تومان با نیت افطاری در ماه مبارک رمضان توسط واقف خیراندیش، حسینعلی لنگری وقف شده است.

موقوفات جدید البرز / چهار دانگ یک منزل مسکونی وقف ساخت مسجد شد

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه از وقف چهاردانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱۵۸.۵ متر مربع از ۲۴۰ متر مربع در روستای ولیان با نیت ساخت بنا جهت مسجد خبر داد و گفت: این وقف توسط هیات امناء محترم مسجد جامع ولیان به ثبت رسیده است.

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وی اظهار داشت: واقف خیر اندیش، عصمت دیانتی همسر شهید محمد نودهی از شهدای دفاع مقدس، ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۷۵ متر مربع را در شهرستان سبزوار وقف کرد.

ربیعی نیت واقف از ثبت این موقوفه را، احداث دارالقرآن و حسینه ای با نام شهید محمد نودهی عنوان کرد.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه افزود: این بانوی خیراندیش هدف از احداث حسینیه به نام شهید نودهی را زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهداء بیان کرد.

وی گفت: ارزش این موقوفه ۱۳۰ میلیون ریال برآورد شده است.

ربیعی اضافه کرد : همچنین خیر انیک اندیش، علی اصغر کلاته عربی، چهار قطعه زمین به مساحت ۴۴۵ متر مربع را جهت احداث مسجد و حسینیه امام حسین(ع) در بلوار طبرسی شمالی وقف کرد.

مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف ادامه داد : ارزش ریالی این زمین ها، ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

موقوفات جدید اصفهان / زمینی وقف احداث مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) در بخش بن رود شد

ربیعی گفت: یک قطعه زمین با نیت احداث مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) در شهرستان بن رود وقف شد.

مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف تصریح کرد: این قطعه زمین به مساحت ۷۱/۱۷۸۶ مترمربع با کاربری فرهنگی، جهت احداث مسجد مذهبی حضرت ولیعصر(عج) روستای قورتان از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان به اوقاف و امور خیریه واگذار شده است.

وی افزود: همچنین ارزش این زمین بیش از ۲ میلیارد ریال است.

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ربیعی با اشاره به این موقوفه جدید افزود: این مسجد در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر و زیربنای ۱۸۰ متر مربع با هزینه ای معادل ۴ میلیارد ریال با هزینه شخصی حاج روح الدین شاکرمی ساخته شده است.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه، شاکرمی، واقف خیراندیش با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خرم آباد، مسجد فوق را با ملزومات مورد نیاز وقف کرد.