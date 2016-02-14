«بشار اسد» تنها نماینده مشروع مردم سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه در سخنانی «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه را تنها نماینده مشروع مردم این کشور دانست.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: بدون شک مردم سوریه تنها یک نماینده مشروع دارند و آن کسی نیست جز «بشار اسد».

نخست وزیر روسیه در ادامه تصریح کرد: مهم نیست که دیگران از اینکه اسد همچنان به عنوان رئیس جمهور مشروع سوریه خوشحال و یا ناراحت باشند؛ چراکه این یک حقیقت است.

مدودف با اشاره به تلاش برخی دولت های خارجی برای کنار زدن بشار اسد از ساختار قدرت در سوریه، اظهار داشت: چنین تلاش هایی هیچ نتیجه ای جز هرج و مرج نخواهد داشت.

نخست وزیر روسیه در همین ارتباط اظهار داشت: پیش از این شاهد تلاش هایی از این قبیل در برخی از کشورهای عربی بودیم و دیدیم که نتیجه آن تنها بروز هرج و مرج بود.