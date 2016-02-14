سه اختراع علوم دریایی در محمودآباد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا روزبه نخستین مخترع بنام کشور و عضو بنیاد ملّی نخبگان بعدازظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از سه اختراعش گفت: اولین وسیله پله اتصال کشتی به اسکله در هوای طوفانی سفارش شرکت ملی پایانه‌های نفتی خارک و دومین اختراع سیمیلاتور آموزشی ژیروسکپی مخصوص آموزش خلبانان، چتربازان و تکاوران و سومین اختراع دستگاه جابجایی افراد در کشتی و سکوهای نفتی MAN BASKET بود که رونمایی شد.

ناخدا روزبه نخستین گفت: این وسیله‌ها تاکنون توسط شرکت کشتی‌رانی و سکوهای نفتی آمریکا و از کشورهای اروپایی بخصوص نروژ خریداری می‌شد که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی این نیاز داخلی بومی‌سازی شده و نیاز کشور را تأمین می‌نماید.

وی ضمن قدردانی از شرکت ملی حفاری ایران به‌موجب حمایت‌هایش از تولیدات داخلی اطهار کرد: ایرانی‌ها توانایی و هوش استعداد لازم در ساخت تجهیزات علوم دریایی و ایمنی آتش‌نشانی و ملزومات صنعت نفت را دارد و در حال حاضر کشور ازنظر کالاهای ایمنی، امداد و شبیه‌سازهای آموزشی صنایع نفت گاز پتروشیمی و علوم دریایی بی‌نیاز گردیده است.

به گزارش مهر، یکی از اختراعات ناخدا نخستین، دستگاه شبیه‌ساز ژیرسکوپی بود که مخصوص آموزش خلبانان و کمک‌خلبانان و چتربازان نظامی و غیرنظامی است و برای ارتقاء آمادگی جسمی و روحی خلبانان و چتربازان کارکرد دارد.

از دیگر اختراعات وی، پله اتصال کشتی به اسکله بود که می‌تواند در هنگام جذر و مد تخلیه و بارگیری شناورها در عملیات جابجایی سوخت و بار به‌ویژه هنگام هوای طوفانی کارکرد داشته و این پله اتصال شناور به اسکله نفتی در جزیره خارک مورداستفاده دریانوردان قرار می‌گیرد.

این اختراعات و ابداعات به شماره ثبت ۸۰۵۲۶ مورخه ۲۳ شهریورماه ۹۲ در اداره سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده و همچنین موفق به اخذ گواهینامه ISO ۹۰۰۱ از موسسه رده‌بندی کنترل و کیفیت GSA کانادا و همچنین تائیدیه اداره کل بنادر و کشتیرانی مازندران و گلستان شده است.

ناخدا روزبه نخستین تاکنون ۷۳ اختراع به ثبت رسانده است.