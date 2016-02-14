ظریف تهران را به مقصد بروکسل ترک کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز و در صدر هیاتی تهران را با هدف دیدار با مقامات بلژیک و اتحادیه اروپا، به مقصد بروکسل ترک کرد.

وی در جریان سفر به این کشور اروپایی علاوه بر دیدار با مقامات بلژیک، با تعدادی از مقامات اتحادیه اروپا نیز دیدار و رایزنی می‌کند. گفت‌وگو با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برنامه‌های سفر ظریف به بروکسل است.

بنابر این گزارش وزیر امور خارجه کشورمان در حالی به بروکسل سفر می کند که قرار است در آینده ای نزدیک رئیس جمهور به این کشور اروپایی سفر کند.