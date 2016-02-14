۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۳۲

رئیس جهاد کشاورزی اردبیل به مهر خبر داد؛

اجرای پروژه آب‌وخاک در ۱۰۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی اردبیل

اردبیل- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: پروژه آب‌وخاک در ۱۰۶ هزار و ۹۲۹ هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا می‌شود.

 عدیل سروی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه بررسی پروژه های آب‌وخاک در دست اجرا در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: از جمله مهمترین پروژه ها احداث شبکه های آبیاری و زهکشی است که در ۲۳ هزار و ۴۱۰ هکتار در حال اجرا اشت.

وی به تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در سه هزار و ۴۰۰ هکتار اشاره کرد و گفت: عملیات آب‌وخاک تعاونی های تولید روستایی نیز در چهار هزار و ۹۷۰ هکتار اجرا می‌شود.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای توسعه آبیاری نوین و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی سیستم های آبیاری تحت فشار در چهار هزار و ۱۴۹ هکتار در دست راه اندازی است.

سروی به تامین انتقال آب باغات در اراضی شیبدار در ۵۰۰ هکتار اشاره کرد و افزود: در عین حال در ۲۴ هکتار نیز طرح های کوچک معیشتی و زود بازده تامین آب اجرا می‌شود.

وی با اشاره به احداث شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین در ۶۲ هزار هکتار تصریح کرد: پروژه محوری دیگر احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت مغان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محور فعالیت های آب‌وخاک را احداث شبکه های آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی، اجرای عملیات تعاونی ها، تامین و انتقال آب باغات، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و طرح های کوچک تامین آب برشمرد.

سروی در خصوص طرح های در دست اقدام نیز به اجرای عملیات آب‌وخاک تعاونی تولید بوسجین شهرستان نیر، روستاهای سربند، انزاب سفلی و مرنی و دولت آباد شهرستان نمین اشاره کرد و افزود: علاوه بر این عملیات آب‌وخاک در گیلارلو شهرستان گرمی در دست اقدام است.

کد مطلب 3052075
محمد میرزایی ناطق

