عدیل سروی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه بررسی پروژه های آب‌وخاک در دست اجرا در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: از جمله مهمترین پروژه ها احداث شبکه های آبیاری و زهکشی است که در ۲۳ هزار و ۴۱۰ هکتار در حال اجرا اشت.

وی به تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در سه هزار و ۴۰۰ هکتار اشاره کرد و گفت: عملیات آب‌وخاک تعاونی های تولید روستایی نیز در چهار هزار و ۹۷۰ هکتار اجرا می‌شود.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای توسعه آبیاری نوین و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی سیستم های آبیاری تحت فشار در چهار هزار و ۱۴۹ هکتار در دست راه اندازی است.

سروی به تامین انتقال آب باغات در اراضی شیبدار در ۵۰۰ هکتار اشاره کرد و افزود: در عین حال در ۲۴ هکتار نیز طرح های کوچک معیشتی و زود بازده تامین آب اجرا می‌شود.

وی با اشاره به احداث شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین در ۶۲ هزار هکتار تصریح کرد: پروژه محوری دیگر احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت مغان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محور فعالیت های آب‌وخاک را احداث شبکه های آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی، اجرای عملیات تعاونی ها، تامین و انتقال آب باغات، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و طرح های کوچک تامین آب برشمرد.

سروی در خصوص طرح های در دست اقدام نیز به اجرای عملیات آب‌وخاک تعاونی تولید بوسجین شهرستان نیر، روستاهای سربند، انزاب سفلی و مرنی و دولت آباد شهرستان نمین اشاره کرد و افزود: علاوه بر این عملیات آب‌وخاک در گیلارلو شهرستان گرمی در دست اقدام است.