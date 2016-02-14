مدیرعامل ایران ایرتور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم هیات مدیره شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، مهدی حمیدانپور به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت هواپیمایی منصوب شد تا احمد خلیلی از این سمتکنار برود.

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سال ۱۳۵۱ با هدف توسعه گردشگری و سفرهای زیارتی و انجام تورهای داخلی و خارجی (چارتر و برنامه ای) تحت پوشش شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد.

در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی سهام هواپیمایی ایران ایرتور در تاریخ ۵ دی ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و مجید شکاری به عنوان رئیس مجمع و رئیس هیات مدیره معرفی شده است.