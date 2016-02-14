  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۱۳

مدیرعامل ایران ایرتور منصوب شد

مدیرعامل ایران ایرتور منصوب شد

باتصمیم هیات مدیره شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، مهدی حمیدانپور مدیرعامل این شرکت هواپیمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم هیات مدیره شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، مهدی حمیدانپور به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت هواپیمایی منصوب شد تا احمد خلیلی از این سمتکنار برود.

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سال ۱۳۵۱ با هدف توسعه گردشگری و سفرهای زیارتی و انجام تورهای داخلی و خارجی (چارتر و برنامه ای) تحت پوشش شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد.

در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی سهام هواپیمایی ایران ایرتور در تاریخ ۵ دی ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و  مجید شکاری به عنوان رئیس مجمع و رئیس هیات مدیره معرفی شده است.

کد مطلب 3052084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها