شهرداری ارومیه از سد سایپا گذشت/ ثامن الحج پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست رقابتهای لیگ برتر والیبال از ساعت ۱۷ امروز با برگزاری دو مسابقه همزمان پی گرفته شد که در یکی از این دیدارها تیم شهرداری ارومیه برابر سایپا به برتری ۳ بر یک دست یافت.

شهرداری ست های اول، دوم و چهارم را به ترتیب ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۶ برد و ست سوم را ۲۷ بر ۲۵ واگذار کرد.

در یکی دیگر از دیدارها تیم ثامن الحجج مقابل شهرداری تبریز برتری ۳ بر یک را رقم زد. تیم ثامن دو ست ابتدایی این بازی را با نتایج مشابه ۲۶ بر ۲۴ برنده شد اما ست سوم را ۲۵ بر ۲۲ باخت ولی در ست چهارم بار دیگر ۲۵ بر ۲۳ برنده شد.