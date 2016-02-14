کاربردهای علمی شبکه‌ اجتماعی تلگرام بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار علمی با حضور سرهنگ محمدمهدی کاکوان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ و مرتضی نبی میبدی دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این سمینار، تشریح کاربردهای علمی موردهایی از این شبکه‌ها است و هم‌چنین، چگونگی به کارگیری گروه و کانال در «تلگرام» برای اهداف علمی، قابلیت‌های «ریسرچ گیت» برای جامعه پژوهشی و قابلیت‌های تخصصی شبکه اجتماعی «انجمن» تشریح می‌شود.

این سخنرانی با همکاری دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ روز دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ از ساعت ۱۱ تا ۱۲ در تالار سخن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست آزاد است.