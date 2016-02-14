فقط ۳۰ درصد ظرفیت کاردانی‌ علمی کاربردی تکمیل شد

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ۹۴ ساعت ۲۴ شنبه ۲۴ بهمن پایان یافت.

وی افزود: بر اساس آمار اولیه ۱۰۲ هزار و ۱۱۴ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند و این در حالی است که ظرفیت پذیرش حدود ۳۰۵ هزار نفر اعلام شده بود.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: ظرفیت ۳۰۵ هزار و ۳۳۲ نفر اعلام شده بود که این ظرفیت به منظور پذیرش تعداد ۱۶۱ هزار و ۶۱۹ نفر به صورت سهمیه آزاد و تعداد ۱۴۳ هزار و ۷۱۳ نفر به صورت سهمیه شاغلین تعریف شده بود.