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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

فقط ۳۰ درصد ظرفیت کاردانی‌ علمی کاربردی تکمیل شد

فقط ۳۰ درصد ظرفیت کاردانی‌ علمی کاربردی تکمیل شد

با ثبت نام ۱۰۲ هزار نفر در دوره های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها ۳۰ درصد از ظرفیت ۳۰۵ هزار نفری این دوره ها تکمیل شد.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ۹۴ ساعت ۲۴ شنبه ۲۴ بهمن پایان یافت.

وی افزود: بر اساس آمار اولیه ۱۰۲ هزار و ۱۱۴ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند و این در حالی است که ظرفیت پذیرش حدود ۳۰۵ هزار نفر اعلام شده بود.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: ظرفیت ۳۰۵ هزار و ۳۳۲ نفر اعلام شده بود که این ظرفیت به منظور  پذیرش تعداد ۱۶۱ هزار و ۶۱۹ نفر به صورت سهمیه آزاد و تعداد ۱۴۳ هزار و ۷۱۳ نفر به صورت سهمیه شاغلین تعریف شده بود.

کد مطلب 3052094
زهره بال

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