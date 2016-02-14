زور خیبر به فولاد قعر نشین نرسید/کسب تنها یک امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست و ششم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور با حضور بیش از ۱۰ هزار تماشاگران پرشور لرستانی، یک دست سبزپوشان خیبر رو در روی فولاد یزد قرار گرفتند و در نهایت این بازی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

تیم فوتبال فولاد یزد در این بازی با دل بستن به ضد حملات و همچنین یک بازی تدافعی و با استفاده از اشتباهات و بی انگیزگی بازیکنان تیم فوتبال خیبر خرم آباد توانست یک امتیاز را در بازی خارج از خانه از آن خود کند.

علی احمدی زنجانی داور وسط این مسابقه به همراه علی دودانگه زنجان و محمدرضا طالبی به عنوان کمک داور و همچنین عباس راکی به عنوان داور چهارم کار داوری این مسابقه را بر عهده داشتند.

بنابر این گزارش، تیم فوتبال خیبر خرم آباد تا قبل از این بازی با ۳۳ امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی قرار داشت و فولادی های یزد در انتهای جدول بیست تیمی لیگ یک جا خوش کرده اند.