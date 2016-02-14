۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۲۱

رقابتهای جودو آزاد اروپا؛

جواد محجوب به مرحله نیمه نهایی راه يافت

جودوکار سنگین وزن تیم ملی کشورمان در دومین دیدار خود نماینده آذربایجان را با ضربه فنی شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه این مسابقات که در شهر «ابروارت» اتریش جریان دارد جواد محجوب در وزن ۱۰۰- کیلوگرم در دومین دیدار خود به مصاف«جلیل شکوراف» از آذربایجان رفت و در یک دقیه و بیست و یک ثانیه حریف را ضربه فنی کرد و به نیمه نهایی صعود کرد. 

محجوب دور نخست استراحت داشت و سپس «آرون فارا» از اتریش را ضربه فنی شکست داده بود. وی برای صعود به دیدار پایانی «وینپنزو دی آرکو» از ایتالیا را پیش رو خواهد داشت. 

سعید ملایی دیگر نماینده کشورمان در وزن ۸۱- کیلوگرم این رقابتها بعد از استراحت در مرحله نسخت ، الوین احمدلی» از آذربایجان را امتیاز «یوکو» شکست داد. وی در مرحله یک هشتم نهایی باید با جودوکاری از لیتوانی پیکار کند.

 رقابتهای جودو آزاد اروپا روز گذشته با حضور ۲۴۲ جودوکار از ٤٨ كشور در شهر «ابروارت» اتریش آغاز و عصر امروز به پایان می رسد. 

