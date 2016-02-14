خبرگان به مردم آرامش می دهند که فردی شایسته در راس امور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و کاندیدای مجلس خبرگان رهبری در نطق تبلیغاتی در شبکه تهران با اشاره به اهمیت مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: این خبرگان است که در وقت لازم رهبر را تعیین می‌کند و به تعبیر مقام معظم رهبری کلید نظام دست رهبری است.

آیت‌الله موحدی کرمانی تصریح کرد: برای مردم مسئله رهبری مورد اطمینان و آرامش قرار می‌گیرد چون مخالفان گاهی می‌گویند در نظام اسلامی ولی فقیه و رهبری در راس است و کسی هم نیست که مواخذه کند که چرا چنین و چنان کردی و آن وقت شبهه دیکتاتوری را مطرح می‌کنند در حالی که این اشتباه و تصور غلطی است.

عضو مجلس خبرگان گفت: 90 نفر از علمای تراز اول کشور در مجلس خبرگان حضور دارند که یکی از وظایف این مجلس این است که ببینند آیا شرایط رهبری محفوظ مانده یا خیر لذا وقتی 90 عالم با نظارت بر بقای شرایط تایید کنند که ولی فقیه عالم، عادل، شجاع، مدیر و مدبر است، به مردم آرامش می‌دهند که انسانی شایسته در راس امور قرار دارد و این یکی از برکات خبرگان است.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره برحضور حداکثری در انتخابات و انتخاب اصلح تاکید دارند زیرا وقتی حضور مردم در پای صندوق‌ها گسترده باشد این مسئله قدرت نظام را بالا می‌برد و دشمن می‌فهمد این کشور نظامش با مردم پیوند خورده و وقتی این قدرت را ببیند دیگر جرات نمی‌کند.

آیت‌الله موحدی کرمانی با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات موجب قدرتمند کردن نظام و افزایش امنیت و عزت است اظهار داشت: کسانی که نظام را قبول ندارند بالاخره در این کشور زندگی می‌کنند و به عزت و امنیت آن پایبند هستند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: این در حالی است که ما می‌بینیم در دنیا و سایر کشورها چه شرایط هرج و مرج و ناامنی وجود دارد و داعش و امثال آن چه کار می‌کنند لذا بقای امنیت فعلی در گروی شرکت مردم است.

موحدی کرمانی تصریح کرد: افراد صالح که از سوی شورای نگهبان تعیین شده‌اند زیاد هستند اما کافی نیست و مردم باید دست به انتخاب اصلح بزنند و به کسانی رای دهند که به ولایت پایبند باشند.

وی اظهار داشت: رهبر انقلاب فرمودند آمریکا در صدد نفوذ سیاسی، اقتصادی و از همه مهم‌تر فرهنگی است و تصریح کردند که آمریکا می‌خواهد در مراکز قدرت ما نفوذ کند لذا مجلس و خبرگان از مراکز قدرت نظام محسوب می‌شوند که باید در انتخاب نمایندگان آن دقت کرد.

آیت الله موحدی کرمانی گفت: باور کنید آمریکا نمی‌خواهد دست از ایران و دشمنی با اسلام بردارد کسانی که در مجلس خبرگان حاضر می‌شوند باید افرادی آگاه باشند که توطئه‌ها را بشناسند و از این رو مسئولیت بسیار سنگین است.

عضو مجلس خبرگان ادامه داد: کسانی هم که پای صندوق‌های رای می‌آیند باید بدانند هر رای باعث به وجود آمدن مجلس می‌شود؛ البته رهبر انقلاب کار را آسان کردند و گفتند شما به لیستی که توسط افراد مومن، متدین و انقلابی تهیه شده اعتماد کنید.

آیت‌الله موحدی کرمانی گفت: انتخاب 16 کاندیدای خبرگان کار سختی است به ویژه اینکه در خبرگان باید تخصص نیز حاکم باشد.

وی افزود: ارزش این عمل مسئله مهمی است و قیمت این یک رای که به دنبال آن مجلس تشکیل می‌شود اگر درست باشد بسیار زیاد است اما اگر افراد غفلت کرده و رای مناسب ندهند خطر آن زیاد خواهد بود.

عضو مجلس خبرگان گفت: مزدی که خدا به انسان در برابر عملش می‌دهد بعد کیفی آن از بعد کمی آن بیشتر است، ما باید با تمام وجود جلوی نفوذ را بگیریم و یکی از راه‌های جلوگیری رای دادن درست است، رای دادن به افرادی که به دور از هوای نفس و فقط برای خدا کار کنند.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه ما برای پاسداشت خون شهدا و حفظ فرهنگ دینی باید رای صحیح بدهیم گفت: هرچند وظیفه خبرگان پرداختن به معیشت مردم نیست اما حدود 90 عالم تراز اول در مجلس خبرگان می‌توانند همه کار بکنند و به امور معنوی و دنیوی مردم بپردازند و فقر را کم کنند و کلید آن در این دو مجلس زده می‌شود.

آیت‌الله موحدی کرمانی گفت: توجه به شرایط زمان را مسئله مهمی است کسی که زمان و شرایط خود را بشناسد دچار اشتباه نمی‌شود لذا باید افرادی در مجلس حضور پیدا کنند که به رفع مشکلات دینی، مادی و معیشتی مردم بپردازند.