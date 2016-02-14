به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ابطحی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز پذیرش و ثبت‌نام از علاقه‌مندان برای تحصیل در حوزه علمیه خواهران در اصفهان اظهار داشت: ۴۴ حوزه علمیه سطح دو، یک حوزه سطح سیکل و شش حوزه سطح سه و دو حوزه سطح ۴ در اصفهان وجود دارد که این آمار مجزا از حوزه‌های علمیه آران و بیدگل و کاشان است.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه برادران بیش از هزار سال و از زمان امام باقر(ع) و امام صادق (ع) قدمت دارد و تا امروز منشأ برکات زیادی برای کشور بوده است، افزود: در طول تاریخ بانوانی همچون بانو مجتهده امین نیز در علوم دینی تحصیل کردند و به درجات بالایی رسیدند.

رئیس حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با بیان اینکه امام خمینی (ره) فرمودند که باید فضایی برای تحصیل خواهران در حوزه‌های علمیه باز شود، ابراز داشت: از سال ۷۵ با سفر رهبر معظم انقلاب به قم دستورالعمل ۴۰‌ ماده‌ای ایشان صادر شد و تأسیس حوزه‌های علمیه خواهران در سراسر کشور در دستور کارقرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۴۵۰ حوزه علمیه خواهران در سطح کشور فعالیت می‌کنند، بيان داشت: با توجه به اینکه نام اصفهان مزین به نام بانو مجتهده امین است و با توجه به سابقه مذهبی خوب در اصفهان، استقبال خوبی از حوزه‌های علمیه خواهران شده است و تقاضای تاسیس حوزه علمیه خواهران در چندین شهر اطراف اصفهان مانند علویجه، دهق، قهدریجان، هرند، نیک‌آباد، میمه و ... داشته‌ایم که در حال بررسی برای تاسیس حوزه علمیه و یا شعبه در این بخش‌ها هستیم.

حجت‌الاسلام ابطحی با بیان اینکه وجود حوزه‌های غیر رسمی از مشکلات حوزه‌های علمیه اصفهان است، گفت: برای طلاب این گونه حوزه‌ها امکان اعطای مدرک و ارائه هیچ گونه خدماتی وجود نداشت و بر این اساس با مکاتبات فراوان با قم تصمیم بر آن شد که این گونه مراکز با تغییر کاربری و یا با تغییر شرایط، تحت پوشش مرکز حوزه علمیه خواهران قرار گیرند و با چند حوزه تحت نظر شخصیت‌های مهم نیز تعاملاتی انجام شود.

آغاز ثبت‌نام حوزه علمیه خواهران

وی با اشاره به آغاز ثبت‌نام حوزه علمیه خواهران از ۲۵ بهمن‌ماه بیان داشت: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام تا تاریخ ۲۵ اسفندماه سال جاری به سایت www.whc.ir مراجعه کنند.

رئیس حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با بیان اینکه نظم آموزشی تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی حوزه‌های علمیه، متناسب با ویژگی‌های اختصاصی بانوان و نیازهای جامعه طراحی شده است، ابراز داشت: از ویژگی‌های این نظام طراحی آن در قالب مقاطع تحصیلی کوتاه‌مدت و هدفمند است و تربیت خواهران دین‌شناس، صاحب نظر، متخلق به اخلاق اسلامی، توانمند در تبلیغ و ترویج آموزه‌های دینی، تدریس، تحقیق، تالیف، مدیریت فرهنگی، پاسخگو به نیازهای علمی معرفتی و اخلاقی بانوان را مدنظر دارد.

وی ادامه داد: مقاطع تحصیلی حوزه‌ای علمیه خواهران شامل عمویم سطح دو (کارشناسی پیوسته)، عالی سطح سه (کارشناسی ارشاد)، تخصصی سطح چهار (دکترا) است.

حجت‌الاسلام ابطحی با بیان اینکه شیوه تحصیل در مقطع عمومی سطح دو به شکل حضوری تمام وقت، پاره وقت و نیمه حضوری است، گفت: برنامه آموزشی شیوه تحصیلی حضوری تمام وقت نظام نیمسالی واحدی است که طول دوره حداقل ۱۰ نیمسال و حداکثر ۱۴ نیمسال است و تمامی برنامه‌های آموزشی به صورت حضوری در مدارس علمیه برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: محتوا و برنامه‌های آموزشی شیوه حضوری پاره‌وقت همانند تمام وقت است با این تفاوت که برنامه آموزشی این شیوه صرفا روزانه و غالبا در نوبت عصر و برخی روزهای هفته اجرا می شود.

رئیس حوزه علمیه خواهران استان اصفهان افزود: طول دوره تحصیلی در این شیوه حداقل ۱۴ و حداکثر ۱۸ نیمسال است و برای بانوان متاهل یا شاغل تناسب بیشتری دارد.

وی گفت: محتوا و شرایط تحصیلی در شیوه نیمه حضوری نیز مانند تمام وقت است با این تفاوت که ۷۶ واحد الزاما به شیوه حضوری و مابقی واحدها به شکل غیرمجازی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام ابطحی با بیان اینکه طول دوره حداقل ۱۰ نیمسال و حداکثر ۱۴ نیمسال است، تاکید کرد: پذیرش داوطلبان در مقطع عمومی سطح دو بدون آزمون کتبی است و سوابق تحصیلی داوطلبان (معدل کل) به عنوان معیار سنجش سطح علمی بوده و برای هر یک از رشته های تحصیلی داوطلبان با مدرک دیپلم ضریب خاصی در نظر گرفته شده است.

تحصیل رایگان خواهران طلبه در حوزه‌های علمیه اصفهان

وی اضافه کرد: در شهر اصفهان ۱۲ حوزه علمیه و در کل استان ۵۷ حوزه فعالیت می‌کنند و ۹۵‌درصد اساتید این حوزه‌ها را خواهران تشکیل می‌دهد.

رئیس حوزه علمیه خواهران استان اصفهان تصریح کرد: تحصیل داوطلبان خواهر در حوزه علمیه خواهران رایگان و کتاب‌های آموزشی شامل ۴۵ درصد تخفیف است.