انتشار پنجاه و ششمین شماره نشریه فرهنگستان علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره علاوه بر چاپ اخبار و گزارش جلسات مجمع و شوراها و ملاقات­ های صورت گرفته در فرهنگستان علوم در فصل پاییز سال جاری، گزارش همایش شاخه اقتصاد با عنوان «ساختار برنامه­ ریزی در آستانه برنامه ششم توسعه»، گزارش همایش شاخه حقوق با عنوان «تحول دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲»، گزارش سمینار علوم ریاضی و چالش­ ها (برگزار شده توسط فرهنگستان علوم، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن­ های ریاضی و آمار)، گزارش دو همایش شاخه ریاضی و فیزیک با موضوع چالش ­ها در آموزش ریاضی و فیزیک قبل از دانشگاه و در دوره دانشگاه، گزارش اولین جلسه کارگروه بررسی وضع آموزش و پرورش کشور، گزارش سمینار شاخه زمین­ شناسی با عنوان جستارهای زمین­ شناسی و خلاصه سخنرانی دکتر علی درویش ­زاده، دکتر فرید مر، دکتر کاظم سیدامامی، دکتر عبدالحسین امینی، دکتر مهدی زارع و دکتر علیرضا زراسوندی اعضای پیوسته، وابسته و همکاران مدعو شاخه زمین ­شناسی فرهنگستان در این همایش، گزارش سخنرانی دکتر حسن تاج ­بخش و دکتر محمدحسن بزرگمهری ­فرد، اعضای پیوسته گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان با عناوین «طب سنتی در دامپزشکی» و «بیماری آنفلوآنزای طیور»، گزارش سمینار برگزارشده توسط گروه علوم دامپزشکی با عنوان «خشکسالی و تأثیر آن بر روند بیماری­ های دامی».

گزارش جلسه هم ­اندیشی گروه علوم کشاورزی فرهنگستان با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو با عنوان «میزان منابع آب موجود در کشور؛ تخصیص آب در بخش کشاورزی: تعامل ­ها و تفاهم ­ها»، سخنرانی دکتر مجید مخدوم عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی با عنوان «فرصت­ ها و چالش ­های گردشگری طبیعی» و خلاصه سخنان دکتر بهمن یزدی­ صمدی عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان در جلسه مجمع عمومی با عنوان «خلقت تکاملی انسان؛ برداشت ­هایی از ژنتیک و قرآن» انتشار یافته است. گزارش نشست مشترک شاخه مهندسی شیمی گروه علوم مهندسی فرهنگستان با دانشکده­ های مهندسی شیمی جنوب و مرکز کشور، سخنان دکتر سعید سهراب­ پور عضو پیوسته فرهنگستان درباره «شرکت ­های دانش بنیان»، سخنرانی دکتر محمدرضا شمس اردکانی دبیر فرهنگستان در همایش تاریخ پزشکی اسلام و ایران، اطلاعیه همایش «علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور» که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می­ شود و خبر برگزاری دومین مراسم گرامیداشت روز جهانی آینده در اسفندماه سال جاری از دیگر اخبار و گزارش ­های منتشر شده در نشریه شماره پنجاه و شش فرهنگستان علوم است.

در این شماره و در بخش اعضا، مشروح سخنان دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر سیدمصطفی محقق­ داماد و دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی اعضای پیوسته فرهنگستان علوم در همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه، خلاصه سخنرانی آقای دکتر مهدی گلشنی عضو پیوسته فرهنگستان در جلسه شورای گروه علوم پایه فرهنگستان علوم با عنوان «چالش ­های فلسفی نظریه کوانتوم استاندارد»، مشروح سخنان دکتر یوسف ثبوتی رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان در همایش تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور با عنوان «طرحی نو در اندازیم» و یادداشت­ های از دکتر محمدرضا عارف و دکتر محمدرضا مخبر دزفولی اعضای پیوسته فرهنگستان علوم به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی به چاپ رسیده است.

در بخش معرفی نیز «آکادمی علوم روسیه» و کتاب­ های «خرد سیاسی در زمان توسعه ­نیافتگی: اثر دکتر داوری اردکانی» و «برف و بهمن و روش ­های کنترل آن اثر دکتر حسن احمدی عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان و دکتر سید مسعود سلیمان­پور» معرفی شده­اند.

در بخش پایانی مجله شماره ۵۶ فرهنگستان، خلاصه تعدادی از اخبار و سخنرانی­ ها به زبان انگلیسی آمده است.

