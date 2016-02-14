تکمیل ظرفیت های زنجیره تولید در کشاورزی جدی گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی در جمع تشکل های کشاورزی و تعاونی های شهری و روستایی جهاد کشاورزی استان که روز یکشنبه در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: مدت ۱۲ سال است که بتدریج گرفتار یک تحریم هوشمندانه و ظالمانه از سوی جامعه جهانی شدیم تا به دانش هسته ای دست پیدا نکنیم اما به لطف الهی و هدایت رهبری و تدبیر تیم مذاکره کننده با سیاست های دولت محترم از آن شرایط خارج شدیم و توانستیم حقانیت خود را ثابت کنیم.

وی افزود: ۱۲ قطعنامه علیه ایران صادر کردند که شش قطعنامه هم زیر فصل هفت سازمان ملل بود که معمولا کشورهایی که اینگونه تحت فشار قرار می گیرند یا منجر به جنگ می شود و یا تسلیم محض را به دنبال دارد که ایران اسلامی در حرکتی کم نظیر موفق و پیروز و سربلند از این گردنه عبور کرد.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور تصریح کرد: جامعه بین الملل حق ما را به رسمیت شناخت و این پیروزی با مقاومت و ایستادگی مردم و تدبیر دولتمردان محقق شد و توانستیم یک کار بزرگ را انجام دهیم که بسیار ارزشمند است.

صفایی یادآورشد: باید بدانیم در این شرایط چگونه کار کنیم و فرصت پسابرجام را غنیمت بدانیم و از این فضای جدید بخوبی استفاده کنیم و برای تعامل با جهان خارج آماده شویم.

حضور در بازرارهای جهانی نیارمند مهارت است

صفایی گفت: اگر بخواهیم در بازارهای جهانی حضور پر رنگی داشته دباشیم و به سود منطقی برسیم باید مهارت لازم را پیدا کنیم و حال که دولت فضا را باز کرده تشکل های مردمی باید وارد کار شوند تا بتوانیم رشد هشت درصدی را محقق کنیم.

وی بیان کرد: برای تحقق رشد هشت درصدی باید حداقل بین ۳۰ میلیارد تا ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد که این بستر با فعالیت تعاونی ها، اتحادیه ها و تشکلهای مردمی در بخش کشاورزی می تواند عملیاتی شود و دولت هم وظیفه دارد ضمن آموزش های تخصصی، تسهیل گری هم کند.

صفایی بیان کرد: در شرایطی که سود تسهیلات در ایران بالاست رقابت با خارج سخت است لذا باید بنگاههای کوچک متحد شده و به شرکتهای بزرگتری تبدیل شوند تا بتوانند با کاهش هزینه تولید در رقابتی منطقی و قوی هم موفق عمل کنند.

وی اضافه کرد: باید تجربه و مهارت تجارت با خارج را پیدا کنیم و شاید در گذشته صادرات به کشوری مانند عراق که به صورت پیله وری و سنتی صورت می گرفت نیازمند تخصص لازم نبوده اما اگر امروز بخواهیم در بازاری مانند روسیه حضور قوی داشته باشیم باید علم بازاریابی را داشته باشیم و با دانش وارد شویم.

مدیرعامل تعاون روستایی کشور یادآورشد: ساختارسازی برای حضور در بازارهای جهانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در این راه کمک دولت هم مهم است و در درازمدت باید مشوق های لازم داده شود تا شاهد توسعه صادرات باشیم.

اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم

وی اظهارداشت: در برنامه ششم برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید برنامه ریزی کنیم و در این مسیر ظرفیت های بخش کشاورزی تکمیل شده و وارد چرخه تولید شود.

صفایی تصریح کرد: باید باورها و تعریف ما از کشاورزی در شرایط کنونی تغییر کند و کشاورزی در زنجیره تولید دیده شود و با هدف گذاری کاری کنیم تا ارزش تولید بالا برود و تولید یک واحد در مزرعه به ارزش ۴ مورد در کشور تبدیل شود زیرا در جهان یک واحد ارزش در مزرعه به ۱۳ واحد می رسد و در ایران به ازای یک واحد به ۲.۵ می رسد.

زنجیره خلق ارزش در کشاورزی تقویت شود

مدیرعامل تعاون روستایی کشور بیان کرد: تشکل های بخش کشاورزی باید هدف گذاری و برنامه ریزی بلند مدت داشته باشند و در زنجیره تولید مشارکت جدی داشته باشند.

در ادامه نمایندگان اتحادیه ها و تشکلهای کشاورزی مشکلات خود را در خصوص کمبود سرمایه درگردش، کاهش زمان ثبت شرکت های تعاونی، کمک به بازاریابی محصول، کاهش سود بانکی مطرح کردند.