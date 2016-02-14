به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل تصریح کرد: اعتیاد آسیب اجتماعی است که مبارزه با آن در توان یک یا چند دستگاه اجرایی نیست.

وی افزود: به هر میزان سطح آگاهی جامعه افزایش یافته در ادامه گرایش به مواد مخدر با کاهش همراه است و آگاهی بخشی عمومی در جامعه یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین برنامه های مبارزه با اعتیاد است.

مدیرکل بهزیستی استان متذکر شد: بر همین اساس تیم های پیشگیری از اعتیاد در استان فعال شده و تیم های فعال توانسته اند ۱۶۷ هزار و ۵۰۰ نفر در تحت پوشش خود درآورند.

ستاری با بیان اینکه در کنار تیم های پیشگیری ۲۵ انجمن پیشگیری اولیه از اعتیاد، ترک اعتیاد و کاهش آسیب فعال شده اند، اضافه کرد: علاوه بر این دو تیم سیار امداد رسانی به معتادان پر خطر در استان فعال شده که ۲۰۰ نفر را تحت پوشش دارند.

وی با تاکید به اینکه بهزیستی علاوه بر پیشگیری در امر درمان معتادان نیز ورود می کند، متذکر شد: ما ۲۸ مرکز درمان اعتیاد داریم که تاکنون سه هزار نفر را پذیرش کرده اند.

مدیرکل بهزیستی استان به تدوین نقشه راه پنج سال پیشگیری از اعتیاد در این استان اشاره کرد و افزود: این نقشه از سال ۹۵ تا ۹۹ مسیر راه مبارزه با اعتیاد را برای تمامی دستگاه های دخیل و متولی مشخص خواهد ساخت.

ستاری با اشاره به بررسی نتایج شیوه های مبارزه با مواد مخدر و برنامه های اجرا شده تا به امروز و تدوین نقشه راه بر اساس آن، اضافه کرد: در واقع در نقشه راه وظایف دستگاه ها بر اساس شاخص های سند جامع پیشگیری از اعتیاد طراحی و تدوین شده است.