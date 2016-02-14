  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۳۰

هفته بیست و ششم لیگ یک؛

پیکان مقابل ماشین سازی متوقف شد/ شکست فجرسپاسی و خونه به خونه

پیکان مقابل ماشین سازی متوقف شد/ شکست فجرسپاسی و خونه به خونه

هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ یک فوتبال باشگاه‌های ایران با توقف پیکان تهران و شکست فجرسپاسی شیراز و خونه به خونه برابر حریفان همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ یک فوتبال باشگاه‌های ایران عصر روز یکشنبه برگزار شد که در یکی از مهمترین دیدارها تیم صدرنشین پیکان در زمین ماشین سازی تبریز یک بر یک متوقف شد.

پیکان در دقیقه ۳۰ با گل مجتبی شیری از حریف خود پیش افتاد اما در دقیقه ۴۰ محسن دلیر گل تساوی را به ثمر رساند. پیکان با وجود این تساوی همچنان با ۵۲ امتیاز صدرنشین لیک یک است.

تیم فجرسپاسی هم در زمین گیتی پسند شکست سنگین ۳ بر یک را متحمل شد اما با ۴۵ امتیاز در رده دوم باقی ماند و جایگاه خود را همچنان حفظ کرد.

خونه به خونه بابل از این فرصت برخوردار بود با پیروزی در زمین مس رفسنجان به رده دوم صعود کند اما با وجود اینکه در دقیقه ۳۵ توسط محمد غلامی به گل رسیده بود از دقیقه ۷۰ با اخراج  هادی شکوری تحت فشار حریف قرار گرفت و دروازه این تیم دو بار توسط مجتبی محبوب مجاز (۷۵) و احسان پیرهادی (۸۲) گشوده شد تا شکست ۲ بر یک را متحمل شود. خونه به خونه با ۴۴ امتیاز در رده سوم باقی ماند.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* ماشین سازی تبریز یک - پیکان تهران یک
* نساجی مازندران یک - مس کرمان صفر
* مس رفسنجان ۲ - خونه به خونه یک
* گیتی پسند ۳ - فجرسپاسی یک
* خیبر خرم آباد یک - فولاد یزد یک
* گل گهر سیرجان ۳ - نفت آبادان یک
* پارسه ۵ - پاس صفر
 

کد مطلب 3052118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها