پیکان مقابل ماشین سازی متوقف شد/ شکست فجرسپاسی و خونه به خونه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ یک فوتبال باشگاه‌های ایران عصر روز یکشنبه برگزار شد که در یکی از مهمترین دیدارها تیم صدرنشین پیکان در زمین ماشین سازی تبریز یک بر یک متوقف شد.

پیکان در دقیقه ۳۰ با گل مجتبی شیری از حریف خود پیش افتاد اما در دقیقه ۴۰ محسن دلیر گل تساوی را به ثمر رساند. پیکان با وجود این تساوی همچنان با ۵۲ امتیاز صدرنشین لیک یک است.

تیم فجرسپاسی هم در زمین گیتی پسند شکست سنگین ۳ بر یک را متحمل شد اما با ۴۵ امتیاز در رده دوم باقی ماند و جایگاه خود را همچنان حفظ کرد.

خونه به خونه بابل از این فرصت برخوردار بود با پیروزی در زمین مس رفسنجان به رده دوم صعود کند اما با وجود اینکه در دقیقه ۳۵ توسط محمد غلامی به گل رسیده بود از دقیقه ۷۰ با اخراج هادی شکوری تحت فشار حریف قرار گرفت و دروازه این تیم دو بار توسط مجتبی محبوب مجاز (۷۵) و احسان پیرهادی (۸۲) گشوده شد تا شکست ۲ بر یک را متحمل شود. خونه به خونه با ۴۴ امتیاز در رده سوم باقی ماند.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* ماشین سازی تبریز یک - پیکان تهران یک

* نساجی مازندران یک - مس کرمان صفر

* مس رفسنجان ۲ - خونه به خونه یک

* گیتی پسند ۳ - فجرسپاسی یک

* خیبر خرم آباد یک - فولاد یزد یک

* گل گهر سیرجان ۳ - نفت آبادان یک

* پارسه ۵ - پاس صفر

