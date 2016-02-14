انتقاد شدید اللحن نماینده پارلمان عراق از دخالتهای مسئولان ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «فردوس العوادی» نماینده ائتلاف دولت قانون عراق به اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در نشست امنیتی مونیخ مبنی بر انجام اصلاحات در عراق واکنش نشان داد.

وی در سخنانی اظهار داشت: عربستان مجددا به صورت آشکار در امور داخلی عراق مداخله کرده است و در قامت سرپرست و تعیین کننده سرنوشت عراق در آمده است.

العوادی افزود: اظهارات عادل الجبیر در پنجاه و دومین دوره نشست امنیتی مونیخ در خصوص عراق را نشانگر سیاست طائفه گرایی این رژیم و ایجاد اختلافات فرقه ای در عراق است.

نماینده ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: در شرایطی که عربستان خود ایجاد کننده، حامی و گسترش دهنده تفکر وهابی-تکفیری داعش در جهان است، وزیر خارجه این کشور از انجام اصلاحاتی در عراق سخن می گوید که خود عراقی ها پیش از مداخلات وی قصد انجام آن را داشتند. وی در همین راستا افزود: نابودی داعش منوط به پایان بخشی به تفکر وهابیت است که آل سعود در پی گسترش آن است و برای توسعه آن مدارسی را تاسیسی کرده که در آن کودکان پیش از رسیدن به دوران بزرگسالی راه های گوناگون کشتن افراد و اقدامات تروریستی را آموزش می بینند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینکه عربستان در قامت سرپرست عراق ظاهر شده، اهانتی بزرگ نسبت به عراق محسوب می شود که از لحاظ تاریخی نسبت به عربستان و برخی از کشورهای منطقه قدمت بیشتری دارد.

العوادی در همین راستا ضمن درخواست از دولت عراق برای احضار سفیر سعودی ها در عراق و مراتب شدید اعتراض بغداد به سبب دخالت های ریاض در امور داخلی عراق تصریح کرد: این توهین عربستان فقط با یک عذرخواهی رسمی قابل چشم پوشی نیست بلکه باید هیئت دپیلماتیک این کشور(سعودی) از عراق اخراج شود.

نماینده پارلمان عراق ضمن ابراز تعجب از سخنان مقامات آل سعود در خصوص انجام اصلاحات در عراق، عنوان کرد: این رژیم مردم جزیره العرب را از ساده ترین حقوق خود محروم می کند.

وی گفت: سعودی ها با این موضع گیری از طرح شوم خود برای ایجاد مشکلات فرقه ای برای پایان دادن به فرصت زندگی مسالمت آمیز همه فرقه ها در کنار هم در عراق پرده برداشتند.

شایان ذکر است عادل الجبیر در پنجاه و دومین نشست بین المللی مونیخ گفته بود که در صورتی که عراق اصلاحات مورد توافق در سال ۲۰۱۴ را اجرایی نکند و فرقه اهل تسنن را به عرصه سیاسی بازنگرداند، اقدامات ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش به موفقیتی درست نخواهد یافت.