دو شماره موبایل انقلابی همراه اول به مزایده گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: در میان شماره تلفن‏ های رند همراه اول که به مناسبت دهه فجر روی سایت این شرکت قرار گرفته است، دو شماره تلفن انقلابی به قیمت پایه پنج میلیون تومان و ۷ میلیون تومان به مزایده گذاشته شده ‏است.

این خطوط که با عنوان شماره‏ های تقویمی به مخاطبان پیامک شده است، عدد سال و روز پیروزی انقلاب اسلامی را با کد ۰۹۱ به همراه دارند. قیمت پایه این شماره ‏ها (۹۱۱۳۵۷۱۱۲۲ و دیگری ۹۱۲۲۱۱۱۳۵۷) پنج و هفت میلیون تومان پیشنهاد شده است.

البته ممکن است در زمان خرید این دو خط تلفن همراه به مبالغی بیش از این خریداری شوند.

در بخشی از سایت شرکت همراه اول، تعداد محدودی شماره تلفن رند دیگر وجود دارد که قیمت هر یک از حدود ۵۰۰هزار تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بسته به رند بودن آنها به حراج گذاشته شده است. به گفته همراه اول، این حراج تا پایان امروز ۲۵بهمن ‏ماه برای همه کدهای همراه اول از جمله ۹۱۳، ۹۱۸، ۹۱۷ و... ادامه دارد.

پیش از این نیز همواره شماره تلفن‏ های رند مشتری‏های زیادی داشته‌اند که این بار همراه اول در سالروز سی و هفتمین روز پیروزی انقلاب این شماره تلفن‏های تقویمی را به حراج گذاشته است.