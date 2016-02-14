افزایش ۵ برابری پذیرش در بیمارستان خورموج

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر یکشنبه به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار در بیمارستان زینبیه خورموج حضور پیدا کرد و این روز را خدمت پرستاران تبریک عرض کرد.
مهرجو افزود: یکی از ابتکارات ارزنده دولت تدبیر وامید اجرای طرح تحول نظام سلامت بود که منجر به رضایتمندی مردم در حوزه سلامت بود.
وی بیان کرد: با اجرای این طرح اعتماد مردم به مراکز دولتی و بیمارستانها افزایش یافت به طوری که شاهد افزایش ۵ برابری پذیرش در بیمارستان زینبیه خورموج هستیم.
مهرجو اضافه کرد: با تلاشهای صورت گرفته تجهیزات خوبی در بیمارستان مستقر شده که بخش دیگر تا پایان سال و بخش دیگری نیز تا اوایل سال ۹۵ استقرار پیدا خواهد کرد.
وی گفت: اعتمادی که مردم به بیمارستانها داشتهاند باعث شده کمتر به شهرستانها و استانهای همجوار عزیمت کنند که این امر منجر به کاهش هزینه های درمان شده است.
مهرجو امکانات و تجهیزات درمانی بیمارستان را طی یکسال را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: انشاالله با تکمیل آنها وضعیت بیمارستان مطلوب تر خواهد شد هر چند تا نقطه مطلوب هنوز فاصله است.
وی از تلاش های دانشگاه علوم پزشکی استان تقدیر کرد و گفت: در این مدت خیرین نیز اهتمام ویژه ای به بخش درمان و سلامت داشته اند که با بهره برداری از این فضاها و امکانات بخش سلامت شهرستان مطلوب تر از قبل خواهد شد.
نظر شما