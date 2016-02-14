تفرقه مهمترین آسیب در راستای جلوگیری از پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام کریمی ظهر امروز یکشنبه در گردهمایی طلاب و روحانیون استان کردستان که در سنندج برگزار شد، به موضوع بسیار مهم انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: انتخابات یکی از مولفه های اصلی نظام است که مردم با شرکت در آن برای آینده خود تصمیم می گیرند.

عبد السلام کریمی افزود: در سایه وحدت و مشارکت در عرصه های سیاسی است که می توانیم در ماندگاری انقلاب نقش بسزایی را ایفا کنیم و آحاد جامعه باید باتکیه بر فرامین الهی از دین اسلام و نظام اسلامی پاسداری کنند.

وی بیان کرد: دانش در مسائل می تواند بینش ما را ارتقا دهد و گام بر داشتن بر اساس بصیرت باید یکی از اولویت های روحانیون در تمامی عرصه ها باشد.

استاد دانشگاه و حوزه استان کردستان یادآور شد: امروز فتنه های زیادی پیرامون علما را فرا گرفته و بصیرت و دانش در کنار یکدیگر می تواند راه درست را از باطل جدا کند و علما و روحانیون در این عرصهه باید الگوی آحاد جامعه باشند.

کریمی ادامه داد: امروز با توجه به توطئه های پیش رو لازم است که وحدت رویه داشته باشیم و تفرقه را از بین ببریم هر چند که اختلاف نظر از مظاهر توسعه است و با تفرقه بسیار متفاوت است و علما نباید این دو بحث را با هم اشتباه بگیرند.

وی گفت: یکی از بارزترین مصداق های تفرقه در جامعه امروز تکفیر است و در بین مسلمانان حرام شناخته شده است و هیچ مسلمانی حق ندارد به سوی آن برود چرا که عذاب الهی را به دنبال دارد.

استاد دانشگاه و حوزه استان کردستان افزود: امروز در تمامی عرصه ها طلاب و روحانیون باید با اقتدار نقش بصیرت افزایی را در جامعه ایفا کنند و نگذارند دشمنان وارد عرصه شوند بر علیه دین حرکت کنند.

در جریان برگزاری این نشست صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی نیز سخنرانی کرد و به موضوع مهم انتخابات و اهمیت حضور و مشارکت گسترده مردم در این حصنه به عنوان یک اصل مهم نیز اشاره کرد.