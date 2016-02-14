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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۰

فوتسال جام ملت‌های آسیا؛

ایران با ۱۳ گل عراق را در هم شکست/صعود ملی پوشان به عنوان تیم اول

ایران با ۱۳ گل عراق را در هم شکست/صعود ملی پوشان به عنوان تیم اول

تیم ملی فوتسال ایران با شکست تیم عراق در مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا، به عنوان تیم نخست گروه دوم به مرحله بعد صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا از ساعت ۱۵ امروز به مصاف عراق رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۱۳ بر ۲ به سود ایران اتمام رسید. 

محمد طاهری (دو بار)، حسین طیبی (چهار بار)، مهدی جاوید (سه بار)، علی اصغر حسن زاده (دو بار)، حمید احمدی و فرهاد توکلی گلهای ایران را به ثمر رساندند.

تیم ایران در نیمه نخست ۱۰ گل زد و در نیمه دوم موفق شد تنها سه گل بزند. سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی در نیمه دوم بیشتر به مرور کارهای تاکتیکی پرداخت و ایران با نظر وی در بیشتر دقایق پنج نفره (پاورپلی) بازی کرد.

ایران پیش از این مقابل اردن با ۶ و مقابل چین با ۷ گل به پیروزی رسیده بود و با نتیجه امروز، ۹ امتیازی شد و به عنوان تیم اول به مرحله بعد صعود کرد. ملی پوشان ایران باید منتظر نتایج بازیهای گروه اول باشند تا به مصاف تیم دوم این گروه که یکی از سه تیم عربستان، قرقیزستان و لبنان خواهد بود، بروند.

 

کد مطلب 3052144

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