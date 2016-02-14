فهرست انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز برای مجلس خبرگان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز با صدور بیانیه‌ای نامزدهای مورد حمایت خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور را اعلام کرد.

متن این بیانیه به همراه اسامی نامزدها به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شوری بینهم ومما رزقناهم ینفقون(آیه 38 سوره شورا)

ملت شریف ایران

مجلس خبرگان رهبری مهمترین نهاد مشورتی و تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی است که متصدی تعیین و حمایت از رکن رکین ولایت فقیه است.

نظام اسلامی جمهوریت خود را از رای مردم و اسلامیت خود را از ولایت فقیه می گیرد و این ترکیب موزن شایسته و الهی رمز عزمت و شکوه و ماندگاری حرکت تاریخ ساز ملت ایران است.

ملت عظیم الشان ما برای پنجمین بار در هفتم اسفند ماه به پای صندوق های رای خواهد رفت و نمایندگان شایسته و صالح خود را برای مجلس خبرگان رهبری انتخاب خواهد کرد.

جامعه روحانیت مبارز به عنوان امین شما مردم با بررسی های گسترده ضمن احترام به همه کاندیداهای محترم، نامزدهای مورد تائید و حمایت خود را معرفی می نماید.

لازم به ذکر می دانیم در تهیه این لیست جلسات متعدد با اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شده که ضمن تقدیر و سپاس از آن بزرگواران اعلام می دارد هشتاد نفر از اسامی طبق نظر مشترک جامعتین و در مورد هشت نفر صرفا نظر جامعه روحانیت مبارز لحاظ گردیده که با علامت ستاره مشخص شده است.

آذربایجان شرقی:

محسن مجتهد شبستری

علی ملکوتی

محمد فیض سرابی

جواد حاجی زاده

محمد تقی پور محمدی

آذربایجان غربی:

علی اصغر قریشی

عسگر دیرباز

عباس رفعتی

اردبیل:

سید حسن عاملی

سید صادق محمدی جزه ئی

اصفهان:

مرتضی مقتدایی

سید یوسف طباطبایی

محمود عبداللهی

عبدالنبی نمازی

سید ابوالحسن مهدوی

البرز:

سید محمد مهدی میرباقری

محسن کازرونی

سید محمد علی مدرسی

ایلام:

سید محسن سعیدی

بوشهر:

سید هاشم حسینی بوشهری

چهار محال و بختیاری:

علیرضا اسماعیلیان

تهران:

محمد امامی کاشانی

ابراهیم امینی

علیرضا اعرافی

محمدباقر باقری کنی

احمد جنتی

قربانعلی دری نجف‌آبادی

حسن روحانی

محمد ری‌شهری

محسن قمی

محمدعلی موحدی کرمانی

محمدتقی مصباح یزدی

محمدرضا مدرسی

ابوالفضل میرمحمدی

غلامرضا مصباحی مقدم

اکبر هاشمی بهرمانی

محمد یزدی

خراسان جنوبی:

سید ابراهیم رئیسی

خراسان رضوی:

سید محمود هاشمی شاهرودی

سید احمد علم الهدی

حسین عالمی

سید محمد سعیدی

سید مجتبی حسینی

محمد مهدی عبدخدایی

سید احمد حسینی خراسانی

خراسان شمالی:

حبیب الله مهمان نواز

خوزستان:

سید محمد علی موسوی جزایری

سید علی شفیعی

عباس کعبی

محسن حیدری(آل کثیر)

عبدالکریم فرهانی

علی فلاحیان

زنجان:

سید اسماعیل نوری زنجانی

سمنان:

محمد شاه چراغی

سیستان و بلوچستان:

عباس علی سلیمانی

مولوی علی احمد سلامی

فارس:

اسد الله ایمانی

سیدعلی اصغر دستغیب

احمد بهشتی

علی شیخ موحد

غلامعلی صفایی بوشهری

قزوین:

علی اسلامی

محمود رجبی

قم:

مومن

کرمان:

سید احمد خاتمی

محمد بهرامی خوش‌کار

امان الله علیمرادی

کرمانشاه:

حسن ممدوحی

محمود محمدی عراقی

کهگیلویه و بویراحمد:

سید شرف الدین ملک حسینی

گلستان:

سید کاظم نورمفیدی

عبدالهادی مرتضوی شاهرودی

گیلان:

زین العابدین قربانی

محمد علی تسخیری

رضا رمضانی

سید علی حسینی اشکوری

لرستان :

هاشم نیازی

احمد مبلغی

مازندران:

صادق لاریجانی

نورالله طبرسی

علی معلمی

علی اکبر سیف مازندرانی

مرکزی:

احمد محسنی گرگانی

محسن اراکی

هرمزگان:

غلامعلی نعیم آبادی

همدان:

قیاس الدین طاها محمدی

موسوی اصفهانی

یزد:

ابوالقاسم وافی