افزایش ۳۰ گیگابیتی پهنای باند اینترنت بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت در هفته گذشته با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در شبکه و از طریق درگاههای بین المللی شمال و شمال غرب، در ۲۲ بهمن و همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پهنای باند اینترنت بین الملل کشور را ۳۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش داد.

در حال حاضر برای تامین زیرساخت ظرفیت های اینترنت و ارتباطات بین‌الملل، تعداد ۲۲ درگاه بین‌المللی وجود دارد که از این تعداد ۱۹ درگاه در مرحله عملیاتی هستند و اقدامات لازم جهت عملیاتی کردن ۳ درگاه دیگر در حال اجرا است.

درگاههای بین المللی یا گیت وی ها نقاطی هستند که امکان اتصال شبکه ملی فیبر نوری زیرساخت کشور را با شبکه های بین المللی فیبرنوری و یا دیگر کشورهای همسایه، به منظور تبادل ترافیک در زمینه های صوت و دیتا فراهم می کنند.

در حال حاضر ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور به بیش از ۳۵۰ گیگابیت بر ثانیه، افزایش یافته است و با بهره برداری از پروژه های اجرا شده شرکت ارتباطات زیرساخت، در روزهای آتی نیز شاهد افزایش مجدد ظرفیتهای اینترنت بین الملل خواهیم بود.