به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، ام جی، گریت وال، ام وی ام، سوبارو، مزدا، هیوندای، بی وای دی، جک، لیفان، سانگ یانگ، میتسوبیشی، هوندا، رنو و بی ام دابلیو از جمله برندهای حاضر در نمایشگاه خودروی اصفهان هستند که امسال در ۱۰ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی به ارایه محصولات و خدمات جدید خود می پردازند.

این نخستین حضور شرکت معتبر «بی‌ام دابلیو» به ‌طور مستقیم در نمایشگاه است. همچنین حضور برندهای میتسوبیشی ژاپن و رنو فرانسه از دیگر ویژگی های این نمایشگاه به شمار می آید.

تست خودرو یکی از برنامه های جذاب این رویداد خواهد بود. در این بخش علاقه‌مندان می‌توانند پس از ثبت‌نام، خودروی مورد علاقه خود را انتخاب کرده و پس از سوار شدن، گزینه‌های مختلف و ویژگی های خودرو را از نزدیک ارزیابی کنند.

همچنین کارگاه آموزشی با عنوان «استفاده و آشنایی با انواع روانکارهای خودرویی و صنعتی» در تمامی روزهای نمایشگاه در دو نوبت از ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ تا ۲۱ در محل سالن همایش های نمایشگاه اصفهان تشکیل خواهد شد.

شرکت های آرین موتور، خودروسازان راین، شرکت کرمان موتور، رامک خودرو، شرکت صنایع مدیا موتورز کیش، شرکت توسعه خدماتی بازرگانی نگین خودرو ایرسا، بهمن موتور، پرشیا خودرو، آسان موتور، مدیران خودرو، شرکت گلرنگ موتور فامیلی، شرکت خودروسازی کارمانیا، شرکت پارسیان عظیم خودرو و همچنین ماهنامه عصر خودرو مشارکت کنندگان حاضر در این نمایشگاه را تشکیل می دهند.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان، ۲۸ بهمن تا یکم اسفند ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و طی ساعات بازدید ۱۵ الی ۲۲:۳۰ برگزار می شود.