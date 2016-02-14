رد اعتراض فرمانداری به عدم دخالت شورا درامور سازمان فرهنگی و هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دویست و سی و هشتمین جلسه شورا اعتراض فرمانداری به مصوبه "تعرفه های خدمات فرهنگی ، تفریحی ، هنری و آموزشی سازمان فرهنگی و هنری و سرای محلات در سال ۹۴ " مورد بررسی قرار گرفت.

در اعتراض فرمانداری به این مصوبه آمده است با عنایت به اینکه سازمان فرهنگی و هنری از سایر سازمان های وابسته به شهرداری تهران مستثنی گردیده و دارای اساسنامه جداگانه است لذا شورا نمی تواند در امور سازمان مذکور دخالت و اقدام نماید.



علیرضا دبیر: ما نماینده مردم هستیم و اموال مردم امانتی است که باید به دست نسل بعد بدهیم

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از این رویه گفت : بنای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در شورای اسلامی شهر گذاشته شده و امروز فرمانداری تهران حرف از عدم دخالت شورا در امور این سازمان می زند.



وی در ادامه افزود: ما در رسیدگی به این اعتراض پاسخ قاطعی آماده کردیم که به شرح ذیل است :



۱-همانگونه که از نام سازمان مشخص می باشد سازمان مذکور وابسته به شهرداری تهران است و به استناد ماده واحده قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مصوب سال ۷۸ مجلس شورای اسلامی شهرداری مکلف گردیده ۴ درصد از در آمد های وصولی خود را جهت کمک به تامین هزینه های سازمان مذکور در زمان تصویب بودجه سالیانه شهرداری تهران مصوب نماید.



۲-به موجب ماده دوم اصلاحیه اساسنامه سازمان مصوبه سال ۸۶ قوانین و مقررات شهرداری تهران حاکم بر سازمان مذکور است.



۳-در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن از وظایف انحصاری شورای اسلامی شهر ها بوده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ سال ۸۰ نیز موید همین موضوع است.



۴-شورا اسلامی شهر تهران در گذشته نیز تعرفه های خدمات فرهنگی ، هنری، آموزشی و تفریحی را برای ئواحد ها ، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده که مورد اعتراض واقع نگردیده است.



در ادامه جلسه عبدالحسین مختاباد نیز در تایید پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اماکنات شهرداری که در اختیار سازمان فرهنگی و هنری می باشد حق مردم است پس باید ساختار مند باشد ولی هنوز خبری از ساختار نیست.



وی ادامه داد: هنوز ماموریت های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از هم تفکیک نشده و ما نمیدانیم به دنبال چه هستیم.



مختاباد افزود: یکبار بین شهرداری و شورا اتفاق نظر به وجود آید این موضوع را تعیین تکلیف کنند. این بودجه ای که تصویب می شود برای شهروندان و شهر تهران است نه برای شخص و یا سازمان، باید توضیح دهند که نتیجه اقدامات فرهنگی که انجام شده تا امروز چه بوده است ، اقداماتی که نه خود شهردار از آن راضی است نه اعضای شورا.



احمد مسجد جامعی نیز گفت: ما باید حافظ اموال شهر باشیم و این سازمان باید جایگاه و ساختارش در شهرداری تهران مشخص شود.



وی با انتقاد از برخی اقدامات گفت: ساخت فیلم و تئاتر متولی خود را دارد پس چرا این سازمان باید در این امور ورود کند. پول شهر باید صرف خدمات فرهنگی و. هنری شهر بشود .

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: سازمان وابسته به شهرداری تهران بایستی طبق قانون شهرداری اداره شوند.



وی ادامه داد: بایستی نشستی در این زمینه داشته باشیم و اساسنامه را اصلاح کنیم.



چمران تاکید کرد: نرخ هایی که برای شهر است حال در هر زمینه ای از بلیت مترو و اتوبوس گرفته تا میوه و همچنین خدمات فرهنگی و هنری بایستی توسط شورای اسلامی شهر تعیین شود.



در نهایت پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.



همچنین در ادامه جلسه موضوع اعتراض فرمانداری به مصوبه " الزام شهرداری تهران به تشکیل ستاد مدیریت جمعیت شهر تهران" مورد بررسی قرار گرفت.



دیگر دستور این جلسه شورای اسلامی شهر تهران به موضوع بررسی یک فوریت طرح "اصلاح مصوبه چگونگی ایمن سازی استاندارد بیمارستان ها و مراکز درمانی و تشخیص شهر تهران" اختصاص داشت که با توجه به اهمیت ارزیابی شده، بررسی این طرح به صورت دوفوریتی انجام شد و با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.



دلیل این فوریت، لزوم تسریع در تشکیل کمیته موضوع ماده یکم مصوبه چگونگی ایمن سازی و استاندارد بیمارستان ها و مراکز درمانی و تشخیصی شهر تهران و همچنین انتخاب اعضا این کمیته با توجه به افزایش تعداد کمیسیون های شورای شهر تهران عنوان شد.



بر اساس این مصوبه سه نفر متخصص در امر مقاوم سازی ساختمان با معرفی کمیسیون های معماری و شهرسازی، عمران و حمل و نقل و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و تصویب در شورای شهر برای حضور در این کمیته انتخاب می شوند.