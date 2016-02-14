به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی – اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مناظره علمی با موضوع «حق رأی در اسلام» را با حضور حجت السلام و المسلمین دکتر فیرحی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، حجت السلام و المسلمین دکتر فخار طوسی(عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی قم) برگزار می کند.

این مناظره دوشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶-۱۸ در محل سالن حکمت بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار می شود. به شرکت کنندگان گواهی علمی و رسمی به مدت ۴ ساعت صادر می‌شود.