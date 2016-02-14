استعفا قدمی در دفاع از حقوق شهروندان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در دویست و سی و هشتمین جلسه شورا با اشاره به حادثه کارواش در منطقه ۲ و در پی آن استعفای شهردار منطقه گفت: در هفته گذشته تذکری دادم درباره خطای فاحشی که در منطقه ۲ رخ داد و به گروهی از شهروندان و افراد شاغل در یک کارواش توسط عوامل شهرداری حمله شد که منجر به زد و خورد گشت.

وی ادامه داد: نکته ای در این قضیه اتفاق افتاده که نباید به سادگی از کنار آن عبور کنیم تا در هیاهوی رایج گم شود، آن استعفای آقای نظری شهردار منطقه ۲ بود که روز گذشته اعلام شد.



مسجد جامعی اظهار داشت: این نظام و هر نظام کارآمدی ، نظام خدمت به مردم است. یعنی خدمت به شهروندان نه سلطه بر آنها؛ پس نباید بگذاریم رابطه خادم و مخدوم فراموش شود.



عضو کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورا خاطر نشان کرد : شاید در طول این دورانی که در مدیریت شهری بوده ام این نخستین بار باشد که یک مدیر شهری به دلیل خطای فاحش زیر دستانش از کار کناره می گیرد. اگر چه این حرکت عملکرد تهاجمی را توجیه نمی کند اما حرکت ارزشمندی است. بنابراین ظلم است که این کار ارزشمند را نادیده بگیریم .



وی یادآور شد: آقای نظری با استعفای خود، عملا در بالاترین سطح، عذر خواهی کردند و همین نشانگر قابلیت بالای انسانی است. در جایی که معمولا وقتی اتفاقی روی می داد همه مقصر قلمداد می شدند، جز مدیر ارشدی که باید بر میز خود باقی میماند، این حرکت شهردار منطقه ارزشمند است. آقای نظری با این کار خود قدمی در دفاع از حقوق شهروندان برداشته اند .