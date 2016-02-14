از شهردار می خواهیم با این استعفا موافقت نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دویست و سی و هشتمین جلسه شورا چند تن از اعضای شورا با اشاره به استعفای شهردار منطقه ۲ در پی حادثه کارواش دریا این اقدام را یک اقدام ارزشمند دانستند و درخواست عدم پذیرش این استعفا را از سوی شهردار تهران خواستار شدند.

ابوالفضل قناعتی: شهردار منطقه ۲ از خود گذشت تا از مردم عذر خواهی کند

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با این موضوع گفت : این اقدام شهردار منطقه ۲ یک اقدام شجاعانه بود حال می خواهیم اقدام عوامل شهرداری در حمله به کارواش را عمدی فرض کنیم یا نا آگاهانه اما اقدام شهردار برای جبران این اتفاق بوده و خود را هزینه کرده است. جا دارد از وی حمایت شود به همین دلیل ما از شهردار تهران درخواست داریم با استعفای وی موافقت نکنند.



عباس جدیدی: بزرگنمایی و کوچک نمایی مغالطات از مصائب مدیریت شهری است

معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران نیز در این ارتباطات گفت : یکی از مصائب و مشکلاتی که امروزه مدیریت شهری با آن دست به گریبان است بزرگ نمایی و کوچک نمایی مغالطات است. در جایی که اقدام شهرداری منطقه سرمایه زیادی را که حق شهروندان تهرانی بود را برگرداند و در جایی که در ابتدا این ماموران شهرداری بودند که مورد هجمه و حمله قرار گرفتند اما متاسفانه حقایق گفته نشده و در نتیجه منجر به استعفای شهردار منطقه نیز گشت.



علی صابری: استعفا پذیرش تقصیر نیست عذر خواهی از اتفاق است

عضو حقوقدان و روشندل شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت : این را بدانید که وقتی مدیری استعفا می دهد به معنای پذیرش تقصیر نیست بلکه عذر خواهی از اتفاق است و این امر است که کار آقای نظری را ارزشمند می کند.



مهدی چمران: استعفا همیشه دلیلی بر خطا کاربودن نیست

رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: متاسفانه در فضای سنگین رسانه ای موضوع بیش از اندازه بزرگ نمایی شد که موجبات بروز این اتفاقات را هم فراهم کرد.

چمران افزود: آقای نظری یک شهردار مسلط ، جهادی و از شهرداران خوب مدیریت شهری بوده و هستند و تقاضای من هم این است که شهردار تهران استعفای ایشان را نپذیرند.



رییس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: موضوعی که نباید از آن غافل شد این است که شهردار برای استیفای حق مردم اقدام کرده بود تا حق مردم را از چند نفر گرفته و از حقوق شهروندان دفداع کند البته اگر هم خطایی رخ داده باید با خاطیان برخورد شود و افرادی که مقصر هستند باید پاسخگو باشند و حتی اگر ضرورت داشته باشد دستگاه های قضایی ورود کنند. اما نباید با ایجاد فضای سنگین رسانه ای زمینه خروج مدیران خدوم را ایجاد کنیم.