شورای نگهبان جای دوستی و دشمنی نیست/ با اسلام معامله نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد جنتی نامزد انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از استان تهران، بعدازظهر امروز در نطق تلویزیونی خود با اشاره به سوابق خود در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: همواره در جاذبه امام (ره) قرار داشته و عاشق ایشان بودهام و روحیات، اخلاق، نظم، وقار، متانت و معنویت امام (ره) را دوست میداشتم.
وی با اشاره به فعالیت خود در جایگاه ریاست دادگاههای انقلاب در استان خوزستان و چند استان دیگر در دوران ابتدای انقلاب، گفت: در اوایل حضور در خوزستان از رادیو شنیدم که امام (ره) من را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردهاند که بسیار تعجب کردم.
آیتالله جنتی همچنین با اشاره به عضویت خود در چند دوره مجلس خبرگان رهبری و با تاکید بر اینکه این نهاد وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارد، ادامه داد: این نهاد ۸۸ نفره مسئولیت بیبدیلی برای عزل و نصب رهبر دارد، یعنی رهبری که مشروعیت نظام به اوست و اگر نباشد، مجلس، دولت و قوهقضائیه مشروعیت ندارد.
وی افزود: مجلس خبرگان درباره چنین فردی مسئولیت دارد و انتخاب، نصب و احراز شرایطی مانند شجاعت، تقوا، تدبر و عارف به زمان بودن را به عهده دارد و بعد از نصب رهبر نیز در ادامه راه باید ببیند که آیا شرایط رهبر ادامه دارد یا خیر. اگر ادامه داشت میماند و اگر نداشت، او را کنار میزنند و رهبر دیگری انتخاب میکنند.
این نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مسئولیت سنگین و بیبدیلی برعهده خبرگان است و مسئولیت اصلی آنها نیز همین است و مسئولیت ویژه دیگری ندارند، البته کارهای جنبی انجام میدهند.
آیتالله جنتی با بیان اینکه در تاریخ ۳۰ سال مسئولیتهای مختلف در تهران تمایلی نداشتهام که درباره خودم حرف بزنم، اظهار داشت: اما الان احساس وظیفه شرعی میکنم که سوابق خود را معرفی کنم.
وی گفت: در ریاست دادگاههای انقلاب به برخورد با اعضای ساواک و وابستگان رژیم سابق و مجازات آنها پرداختیم و کارهای دیگری مانند مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی در ابتدای انقلاب را برعهده داشتهام که در آن زمان لازم بود.
آیتالله جنتی ادامه داد: بعد از آن نیز در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که مسئولیت هماهنگی ۷ یا ۸ نهاد تبلیغی را برعهده دارد، حضور یافتهام و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر مسئولیتهایم بوده است.
این نامزد انتخابات خبرگان رهبری با اشاره به حضور خود در کشورهای خارجی خاطرنشان کرد: به کشورهایی مانند پاکستان، هندوستان، ژاپن و اروپا رفتهام تا پدیده انقلاب اسلامی را در حد توان به مردم جهان معرفی کنم؛ در زمان جنگ بوسنی هم به این کشور رفت و آمد داشتهام.
وی با بیان اینکه خصوصیاتی همچون سادهزیستی را از امام (ره) و دوستانی مانند شهید بهشتی یاد گرفتهام، تصریح کرد: در این زمینه شاگرد امام (ره) بودهام و هستم و این را در مسکن، لباس و خوراکم حفظ کردهام.
آیتالله جنتی یادآور شد: خانهای در قم دارم که وقفی است و ساختمان آن نیز خشتی گلی است؛ این خانه را در ابتدای انقلاب خریدم و الان نیز به همان حال مانده است؛ پراید دستدومی هم خریدم و هنوز از آن استفاده میکنم.
قاطعیت در شورای نگهبان دشمنتراشی به دنبال دارد
نامزد انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قاطعیت و عدم انعطاف در عمل به قانون را مدنظر داشتهام، تصریح کرد: در انتخابات خیلیها فشار میآورند و سفارش میکنند، اما پاسخ من این است که قانون تکلیف همه را معلوم میکند و ما نیز مجری قانون هستیم.
آیتالله جنتی با بیان اینکه این کارها دشمنتراشی دارد و خیلیها ناراحت میشوند، گفت: برخیها انتظار دارند که ملاحظه حالشان را بکنیم، اما اینجا جای دوستی و دشمنی نیست و جای قانون است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه انقلاب امام (ره) باید زنده بماند و شرایط سالهای ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۷۰ و ۹۰ هیچ فرقی نمیکند گفت: روحیه ضداستکباری، ضد اشرافیگری و ضد تجملپرستی را از امام (ره) یاد گرفتهام و هنوز هم امام (ره) تابلوی من است.
با اسلام بازی و معامله نکنیم
این نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نباید با اسلام بازی و معامله کنیم، ادامه داد: امام (ره) ضدغربزدگی بود و ما نیز همین را از او یاد گرفتیم که احکام اسلام باید دقیق رعایت شود و زمان هم ندارد.
آیتالله جنتی اظهار داشت: در شورای نگهبان نیز به همین دلیل ۶ فقیه رعایت احکام اسلام را میکنند.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدواریم مقام معظم رهبری پرچم پیروزی انقلاب را به دست حضرت ولیعصر (عج) بسپارند و ما نیز آن روز را به چشم خود ببینیم که بساط آمریکا و اسرائیل و آلسعود برچیده شود و دیگر مظلومی در جهان نباشد.
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