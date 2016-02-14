رهبری شورایی مبانی استدلالی درستی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی رازینی ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه مردم همدان روز هفتم اسفندماه در انتخابات شرکت و قلب رهبر معظم انقلاب را شاد خواهند کرد، گفت: جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی بسیار محکم است.

وی با بیان اینکه حضور رهبری در رأس امور به قوای سه‌گانه مشروعیت می‌دهد، گفت: در قانون اساسی در سال ۵۹ در خصوص رهبری این اصل وجود داشت که یک نفر یا شورایی متشکل از یک، سه یا پنج نفر رهبری جامعه را برعهده داشته باشند که در سال ۶۸ این موارد اصلاح شد.

وی با بیان اینکه مدیریت شورایی در ابتدای انقلاب امتحان خود را پس داد و موفقیت‌آمیز نبود، گفت: هیچ گاه یک شورا قدرت فرماندهی ندارد و رهبری شورایی نیز مبانی استدلالی درستی ندارد و طرح این موضوع در شرایط فعلی جامعه به صلاح مملکت نیست.

آیت‌الله رازینی با اشاره به اینکه نقد لازمه جامعه است اما نباید تخریبی باشد، گفت: هر چه تعداد افراد کاندیدا برای حضور در انتخابات بیشتر باشد دایره انتخاب مردم بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه انتخابات خبرگان بسیار مهم است و با انتخابات مجلس خبرگان مردم به طور غیر مستقیم در انتخاب رهبر نقش دارند، گفت: ایران براساس دموکراسی و مردم سالاری اداره می شود و قانون اساسی این ساز و کار را تعیین کرده که انتخاب رهبر توسط مردم در دو مرحله صورت گیرد که دریک مرحله مردم نمایندگان مجلس خبرگان را انتخاب و بعد توسط این گروه رهبر انتخاب می شود.

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قانون با مجلس خبرگان تدبیر لازم را اندیشیده است، عنوان کرد: ممکن است در شرایطی با نبود رهبر مردم به دلیل بحران و شرایط عاطفی نتوانند رهبر انتخاب کنند به همین دلیل قانون مجلس خبرگان را پیش‌بینی کرده تا بتواند تصمیم بگیرد.

وی با بیان اینکه این دوره از مجلس خبرگان اهمیت ویژه‌ای دارد و دشمنی دشمنان جمهوری اسلامی ایران آشکارتر شده و ماسک ها را کنار زده اند و در صف واحدی علیه ایران کنار هم قرار گرفته اند، گفت: امروز کشور نیازمند وحدت ملی است و باید در صف واحد از عهده توطئه دشمنان برآییم.

وی با بیان اینکه آمریکا صریحا اعلام کرده که مانع به نتیجه رسیدن اهداف ایران خواهد شد، اظهار داشت: باید وحدت ملی در کشور تقویت شود و در این راستابهترین راه برای نشان دادن وحدت ملی حضور چشمگیر و گسترده در انتخابات است.

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تأکید بر اینکه مردم باید به سلیقه خود به کاندیداها رأی دهند، گفت: شورای نگهبان حافظ قانون اساسی و دموکراسی است و وظیفه کنترل و نظارت بر قوانین را دارد تا مخالف با شرع و قانون اساسی نباشد.

وی با بیان اینکه وجود شورای نگهبان با رویکرد دقت و سختگیرانه برای حفاظت از قانون اساسی بسیار مهم و لازم است، گفت: انتخابات، ستون فقرات دموکراسی است.