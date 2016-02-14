جهان عاری از خشونت هدف ادیان ابراهیمی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در بازدید از کلیسای حضرت مریم (س) و دیدار با جمعی از زنان ارمنی فعال در عرصه های اجتماعی افزود: این بازدید باید زودتر از این برگزار می شد اما در آغاز سال نو میلادی توفیق نشد در خدمت جامعه زنان ارمنی باشم.

وی افزود: خوشحالیم که همزمان با ایام دهه فجر توانستیم این دیدار را داشته باشیم اما دورا دور در جریان فعالیت انجمن ها و اقدامات خیرخواهانه سازمان های مردم نهاد زنان ارمنی هستم.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: به عنوان پیروان ادیان ابراهیمی اهداف مشترکی داریم که یکی از آنها دوری از افراطی گری و تلاش برای رسیدن به صلح و مهربانی و جهانی عاری از خشونت است. پیامبر اسلام (ص) که پیامبر صلح و دوستی است و حضرت مسیح (ع) هم به پیامبر رأفت مشهور است.

مولاوردی اضافه کرد: امیدواریم با همراهی پیروان همه ادیان، جهانی که شایسته انسانهاست تحقق یابد و زنان توانمند که در برابر آسیب های اجتماعی قدرت ایستادگی دارند، زندگی انسانی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم آرمینه سعیدخانیان نماینده شورای خلیفه‌گری ارامنه و سه تن از نمایندگان تشکل‌های غیردولتی و خیریه جامعه ارامنه نیز در سخنانی ضمن خوشامدگویی به معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همراهان، توضیحاتی درباره فعالیت‌های این تشکل‌ها ارائه کردند.

همچنین معاون رئیس جمهوری از مرکز نگهداری کودکان استثنایی و موزه «آراک مانوکیان» بازدید کرد.