شعار آبی ها علیه بیرانوند/ فرهاد مجیدی تشویق شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و نفت تهران در چارچوب هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۰ در ورزشگاه تختی آغاز می شود که برخی حواشی این دیدار به شرح زیر است:

* طرفداران تیم استقلال علیرضا بیرانوند را که با دستکش قرمز برای گرم کردن وارد زمین شده بود مورد انتقاد قرار دادند و او هم چندین بار دستکش های خود را به هواداران استقلال نشان داد.

* فرهاد مجیدی کاپیتان اسبق استقلال که قرار است روز چهارشنبه در تمرین آبی پوشان حضور پیدا کند از سوی هواداران حاضر در ورزشگاه مورد تشویق قرار گرفت.

* ایمان مبعلی و محمد خرمگاه که سابقه حضور در استقلال را دارند توسط طرفداران استقلال تشویق شدند.

* با اینکه علیرضا منصوریان سرمربی نفت تهران در زمین حضور نداشت اما هواداران استقلال به حمایت از او پرداختند.

* هنگامی که اتوبوس استقلالی ها به ورزشگاه رسید برخی از هواداران حاضر در استادیوم بدنبال این بودند تا با بازیکنان عکس سلفی بگیرند.

* سید مهدی رحمتی و وحید طالب لو پس از حضور در زمین توسط طرفداران استقلال تشویق شدند.