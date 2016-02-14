جمعیت مردان مبتلا به پارکینسون بیشتراز زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نجفی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: بیماری پارکینسون یک بیماری صعبالعلاج است اما ناعلاج نیست.
وی با بیان اینکه بیماری ام اس یک بیماری ناتوان کننده جوان است و بیماری پارکینسون یک بیماری ناتوان کننده در دوران میانسالی است، اعلام کرد: کلینیک جامع درمانی پارکینسون با هدف ثبت کامل اطلاعات بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی، پیگیری علمی این بیماریها، ارائه خدمات نوین درمانی به بیماران و خدمات آموزشی راه اندازی شده است.
مدیر گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه خدمات این کلینیک روزهای سه شنبه در بیمارستان کاشانی و چهارشنبه در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان ارائه میشود، افزود: مقرر است روشهای نوین درمانی مانند تزریق سم بوتولیسم و «تعبیه محرک های عمقی مغز» (DBS) با استفاده از تیم تخصصی در این درمانگاه ارائه شود.
نجفی با تاکید بر اینکه تعرفه خدمات درمانی در کلینیک اختلالات حرکتی اصفهان بر اساس طرح تحول نظام سلامت و با حداقل هزینه ها است، گفت: در این درمانگاه یک تیم تخصصی متشکل از متخصصان مغز و اعصاب، روان شناسان، کارشناسان تغذیه و متخصصان بیماریهای داخلی بر اساس کار بین گروهی به درمان بیماران میپردازند.
وی با بیان اینکه اختلالات حرکتی گروهی از بیماریهای عصبی است که بیماران مبتلا به آن، نیازمند خدمات درمانی ویژه هستند، افزود: این بیماریها گستره وسیعی دارد که از شایعترین آن میتوان از «پارکینسون» (فلج پیش رونده) نام برد.
نجفی اضافه کرد: اختلالات حرکتی شامل دو دسته پر حرکتی و کم حرکتی است که از بیماریهای پر حرکتی میتوان از دیستونیا و از بیماریهای کم حرکتی از پارکینسون نام برد.
وی با اشاره به اینکه پارکینسون به عنوان شایعترین بیماری اختلال حرکتی است، تصریح کرد: این بیماری بیشتر در میانسالان دیده میشود و حدود یک درصد افراد بالای ۶۰ سال نیز به آن مبتلا هستند.
نجفی با بیان اینکه مبتلایان به پارکینسون دچار ناتوانی حرکتی هستند و نیاز به درمان و مراقبت ویژه دارند، افزود: مردم اعتقاد دارند که این بیماری در اثر کهولت سن ایجاد میشود در حالیکه این گونه نیست.
