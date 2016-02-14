مجلس خبرگان بعد از امام(ره) فرد اصلح را برگزید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در نطق انتخابات مجلس خبرگان در رادیو گفت: در اصل چهارم قانون اساسی به روشنی اسلامیت نظام و همه قوانین و مقررات تصریح شده است و در اصل ششم، اداره کشور توسط آراء مردم مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بنابراین از یک طرف دینی بودن نظام و از سوی دیگر مردم سالار‌بودن نظام در قانون اساسی ما به صراحت بیان شده است. برای نسل جوان ما بسیار مهم است که بر این نکته توجه داشته باشند که رهبری نظام هم انتخابی است.

روحانی در توضیح این مطلب گفت: فردی که مسئولیت سنگین رهبری نظام را بر عهده دارد، به طور غیر مستقیم توسط مردم ایران انتخاب می شود. مردم ایران نمایندگان خود را در استانهای مختلف برای مجلس خبرگان رهبری تعیین می کنند.

رئیس جمهور اظهارداشت: نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبری هستند که در زمان لازم فقیه عادل، شجاع، مدیر، مدبر، آشنا به زمان را برای رهبری این نظام و رهبری امت اسلامی انتخاب می کنند.

روحانی اظهارداشت: در قانون اساسی تصریح شده به کلمه «انتخاب» راجع به رهبری و در نامه مهم امام در آخرین هفته های حیات پربرکتشان به مجلس بازنگری در آنجا هم به مسئله انتخاب رهبری تصریح شده است. بنابراین رهبری در نظام ما انتخابی است.

رئیس جمهور گفت: آنچنان که برخی بدخواهان ما تصریح می کنند که در نظام ما برخی انتخاب و برخی غیر انتخابی هستند، سخن صحیح و درستی نیست.

وی گفت: ما مجلس مهمی با عنوان مجلس خبرگان رهبری داریم گرچه در روزهای عادی و معمولی ممکن است مردم از آثار این مجلس مطلع نباشند و برایشان ملموس نباشد. اما من به عنوان فردی که در دو دوره مجلس خبرگان یعنی در دوره های سوم و چهارم حضور داشته ام، می توانم شهادت دهم که کمیسیون های مختلف مجلس خبرگان در طول سال فعال هستند.

روحانی تصریح کرد: مجلس عمومی خبرگان هم حداقل دوبار در سال و هر زمان که ضرورت داشته باشد، به عنوان اجلاس فوق العاده تشکیل جلسه می دهد.

وی ادامه داد: این چنین نیست که مجلس خبرگان فردی را به عنوان رهبری انتخاب کند و مسئولیتش به پایان برسد تا روزی که نیاز باشد خدایی نکرده رهبر جدید را برگزیند.

روحانی با اشاره به اصل ۱۱۱ قانون اساسی، گفت: طبق اصل ۱۱۱ مجلس خبرگان همواره بر صفات رهبری نظارت می کند که این صفات در اصل ۵ فانون اساسی آمده است.

رئیس جمهور ادامه داد: بر اساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی، صفات رهبری باید به طور مداوم توسط مجلس خبرگان مورد نظارت قوی قرار گیرد.

روحانی گفت: مردم ما می دانند که در مجلس خبرگان دو کمیسیون وجود دارد. اول کمیسیون تحقیق که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده و دیگری کمیسیون ۱۰۷ قانون اساسی.

وی ادامه داد: در کمیسیون ۱۰۷ قانون اساسی، همواره نسبت به آنهایی که احتمالاً می توانند رهبری آینده نظام را بر عهده بگیرند، بحث و بررسی می شود. البته اینها مطالبی نیست که منتشر شود. اما در کمیسیون و هیئت رئیسه خبرگان همیشه مورد توجه است.

روحانی گفت: در کمیسیون تحقیق که کمیسیون ۱۱۱ قانون اساسی است، این کمیسیون تشکیل جلسه می دهد و صفات رهبری را مورد نظارت قرار می دهد.

رئیس جمهور گفت: طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، اگر روزی رهبری نظام از اداره و انجام مسئولیت خود ناتوان شود و یا فاقد یکی از صفاتی شود که در اصول قانون اساسی تصریح شده است و یا حتی روشن شود که قبلاً رهبری دارای آن صفات نبوده و بعداً متوجه شوند، مجلس خبرگان، رهبری را از مسئولیتش کنار گذاشته و رهبر جدید انتخاب می کند.

وی تصریح کرد: فردی که رهبر نظام است، فقیه است. یعنی کسی که به عمق مسائل دینی آشناست. فقه به معنای درک عمیق است، فقه به معنای تسلط بر احکام فرعی اسلام نیست. فقیه به معنای کسی است که به اخلاق و اصول اسلام و ابعاد مختلف فرهنگ اسلامی آشناست.

روحانی ادامه داد: در کنار صفات فقیه و عادل بودن، مهم این است که رهبری آشنا به شرایط زمان باشد. اگر آشنا به شرایط و مقتضیات نباشد، اداره و آنچه به عنوان تدبیر در قانون اساسی آمده، دچار مشکل خواهد شد.

رئیس جمهور گفت: مردم ما باید توجه داشته باشند که انتخابات مجلس خبرگان بسیار حائز اهمیت است. طبق قانون اساسی برای انتخاب رهبری در شرایطی که لازم باشد، هیچ راهی جز مجلس خبرگان وجود ندارد.

وی ادامه داد: تنها مرجعی که در شرایط لازم رهبری جدید را بر می گزیند، مجلس خبرگان است و لذا اعضای مجلس خبرگان علاوه بر اینکه خودشان باید دارای رتبه اجتهاد از لحاظ دروس حوزوی باشند، باید بینش کافی به مسائل اجتماعی و سیاسی نیز داشته باشند.

روحانی تصریح کرد: اعضای خبرگان باید آگاه به زمان باشند. برای مردم ما مهم است که نمایندگانی را برگزینند که آن نمایندگان رهبری را انتخاب کنند که آن رهبر بینش سیاسی و اجتماعی داشته باشد و مدیر و مدبر باشد.

رئیس جمهور اظهارداشت: مجلس خبرگان، مجلسی است که رهبری را انتخاب کرده و به طور مداوم در صفات رهبری نظارت می کند و اگر زمانی لازم باشد، رهبری را از این سمت برکنار می کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: خوشبختانه مجلس خبرگان اول در مقطعی بسیار حساس در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ وظیفه بسیار مهم خود را به نحو احسن انجام داد و بعد از رحمت امام در کمتر از ۲۴ ساعت مجلس خبرگان توانست رهبری شجاع، عالم، مدیر، مدبر و ادامه دهنده راه امام را برگزیند و فرد اصلح را برای این کار انتخاب کرد.

روحانی اظهار داشت: ما باید زمانی که به مجلس خبرگان فکر می کنیم به آن لحظه ای فکر کنیم که اگر لازم بود مجلس بتواند با صلابت و شجاعت در کوتاه ترین زمان ممکن بدون در نظر گرفتن مسائل حزبی و جناحی و تنها در چارچوب احکام اسلام و منافع جهان اسلام در کشورمان بتوانند فردی صالح و اصلح را برگزینند.

وی افزود در سال های اخیر از دوره سوم در مجلس خبرگان کمیسیون های ویژه ای تشکیل شد که برای انجام این وظایف به مجلس خبرگان کمک کرده است. در مجلس سوم کمیسیون سیاسی و اجتماعی تشکیل شد تا مسائل سیاسی و اجتماعی جهان اسلام و داخل کشور را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس جمهور ادامه داد: تا بدین وسیله افراد صاحب نظر را برای سخنرانی و بحث به مجلس خبرگان دعوت کنند. من افتخار دارم که به مدت هشت سال رئیس این کمیسیون بودم و این کمیسیون مسائل مهم را در این رابطه بررسی کرد.

روحانی با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان تنها مسئله فقه و فقاهت نیست، گفت: بینش سیاسی و اجتماعی نیز برای ما بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه مردم جهت شناخت اهمیت مجلس خبرگان باید وظایف رهبری را بشناسند، توضیح داد: رهبری کسی است که سیاست های کلی نظام را تعیین می کند و فرمان جنگ و صلح می دهد.

رئیس جمهور اضافه کرد: رهبری کسی است که فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را انتخاب کرده و بر کار سه قوه نظارت دارد.

روحانی ادامه داد: رهبری کسی است که بعد از انتخاب رئیس جمهور رأی مردم را با حکمش نافذ می کند. بر این اساس رهبری رسالت ها و وظایف بسیاری دارد.

وی گفت: در دنیای امروز و در شرایطی که منطقه و دنیای اسلام دارد، تصمیم گیری، راهنمایی و رهنمودها بر عهده رهبری است.

رئیس جمهور افزود: امروز به حمدالله رهبری شایسته و فرهیخته داریم، اما باید برای روز مبادا هم فکر کنیم و توجه کنیم رهبری با این مسئولیت سنگین باید توسط مجلس خبرگان انتخاب شود پس هر رأی ما در روز هفتم اسفند ۹۴ راجع به نمایندگان خبرگان سرنوشت ساز خواهد بود.

روحانی تصریح کرد: بدانید که گاهی در انتخاب رهبری در شرایطی قرار می گیریم که یک رأی هم مهم است. طبق قانون اساسی اگر چند نفر دارای شرایط مساوی از لحاظ فقهی، بینش سیاسی و اجتماعی هستند، این رأی خبرگان است که می گویند بین این افراد مشابه چه کسی رهبر باشد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: حتی رأی یک نفر از خبرگان نیز اهمیت زیادی دارد و این آراء مردم است که می تواند صالح ترین نمایندگان را برای مجلس خبرگان انتخاب کند.