۲ خورو در مشهد دچار خودسوزی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین حادثه ای که مقارن ساعت ۸ و ۲۲دقیقه صبح امروز در بولوار ادیب مشهد رخ داد یک دستگاه سواری سمند دوگانه سوز دچار حریق شد.

این خودرو که در حیاط یک منزل مسکونی ۴ واحدی متوقف بود ناگهان صبح امروز دچار حریق شد و از آنجا که احتمال خطر انفجار و سرایت آتش به سایر خودرو ها را داشت با تلاش آتش نشانان اطفا شد.

صبح امروز همچنین در حادثه ای مشابهه یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۶در حین تردد در بزرگراه شهید کلانتری به دلایل نامعلوم دچار حریق شد.

سرنشینان این خودرو با مشاهده شعله های آتش با سرعت نسبت به توقف و تخلیه خودرو اقدام کرده و از سامانه امداد و نجات سازمان آتش نشانی طلب کمک کردند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در این رابطه به مهر گفت: به منظور اطفای این حریق ستاد فرماندهی آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۳ و ۴۰ را به محله حادثه اعزام کرد.

آتش پاد سوم مهدی رضایی بیان کرد:به دنبال اطلاع یک مورد حادثه حریق خودروی سواری به سامانه ۱۲۵ نجاتگران این سازمان ظهر امروز به محل حادثه واقع در بزرگراه کلانتری حد فاصل میدان تلویزیون و میدان آزادی اعزام شدند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه به دلیل ترک کردن به موقع خودرو توسط سرنشینان این حادثه تلفات جانی در بر نداشت اما اعلام دیر هنگام به سامانه ۱۲۵ موجب شد تا زمان فرا رسیدن نجاتگران این سازمان به محل حادثه نیمی از خودرو در آتش بسوزد.