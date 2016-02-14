ایران برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی اهمیت ویژه قائل است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در نشست هیأت‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و غنا، با بیان این که کشور غنا دارای سیاست خارجی مستقل و همگرا با کشورهای آفریقایی است، گفت: توسعه و تقویت روابط تهران - آکرا در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضروری است.

روحانی در این نشست گفت: در پنجمین کمیسیون مشترک همکار‌یهای دو کشور که در سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد، اسنادی با هدف توسعه همکاری‌های مشترک امضا شد که اجرای آن اسناد می‌تواند گامی در مسیر توسعه بیش از پیش روابط دو کشور باشد.

رییس‌ جمهور اظهار امیدواری کرد: در دوران پساتحریم شاهد استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ایران و غنا در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی برای توسعه و تحکیم مناسبات همه جانبه میان دو کشور باشیم.

روحانی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در بخش‌های مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی در راستای توسعه همکاری‌ها با غنا استفاده کند، گفت: خوشبختانه ایران و غنا در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و ما خوشحالیم از این که مراکز علمی و فرهنگی، فعالیتهای کشاورزی و مرکز خدمات درمانی و بهداشتی ایران در غنا در خدمت به مردم فعالیت دارند و امیدواریم در همه حوزه‌های اقتصادی تجاری و فرهنگی نیز بتوانیم متناسب با ظرفیت‌های موجود، روابط و مناسبات خود را توسعه دهیم.

رییس‌ جمهور سفر رییس‌جمهور غنا به ایران را نقطه عطفی در مسیر گسترش مناسبات و همکاری‌های دو کشور دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در زمینه انتقال تجربیات و تعلیم جوانان غنا در حرفه‌ها و بخش‌های علمی و تحقیقاتی اقدام کند.

روحانی همچنین بر ضرورت توسعه همکار‌ی‌ها و سرمایه‌گذار‌ی‌های مشترک در زمینه‌های انرژی، عمرانی، حمل و نقل ریلی، کشاورزی و دیگر بخش‌ها تأکید کرد.

رییس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضل تروریسم در منطقه و شمال آفریقا، بر ضرورت مقابله با افکار افراطی‌گرایانه تأکید کرد و افزود: باید برای مقابله با گروه‌های تروریستی و افکار افراطی آنها اقدامات جمعی، هماهنگ و مشترکی انجام شود.

روحانی با اشاره به مشکلاتی که تروریسم و درگیری‌ها برای مردم منطقه بوجود آورده است، افزود: ما معتقدیم همه مشکلات باید در نهایت از طریق سیاسی حل و فصل شود که در این راستا ایران و غنا می‌توانند در مجامع بین‌المللی بویژه جنبش عدم تعهد همکاری‌های نزدیکتری داشته باشند.

رییس جمهور همچنین با بیان این که هیچ مسأله‌ای نباید ما را از تلاش برای اعاده کامل حقوق و حل مشکلات مردم فلسطین ناامید کند، افزود: اگر یک ملت مقاوم اینگونه برای رسیدن به هدف خود تلاش کند در نهایت به پیروزی خواهد رسید.

روحانی با اشاره به این که ایران و غنا در عمده مسایل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی اشتراک نظر دارند، اظهار امیدواری کرد تا مسئولان دو کشور در راستای اجرایی و عملیاتی شدن هر چه سریعتر این برنامه‌ها تلاش کنند و وزرای خارجه در مسیر توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری تعاملات خود را گسترش دهند.

رییس‌جمهور غنا نیز در این نشست با تقدیر از میهمان‌نوازی و استقبال گرم جمهوری اسلامی ایران از هیأت عالی‌رتبه غنا گفت: روابط تهران - آکرا بسیار صمیمی و دوستانه است و ما امروز احساس می‌کنیم که در وطن خود حضور داریم.

«جان دراماني ماهاما» با تبریک سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ملت ایران و موفقیت در مذاکرات و رسیدن به توافق با قدرت‌های جهانی گفت: به نتیجه رسیدن برجام موجب خوشحالی مردم غنا و همه ملت‌های آزادی‌خواه در جهان شد و ایران در این مذاکرات توانست قدرت دیپلماسی قوی خود را به نمایش بگذارد.

رییس‌جمهور غنا با تحسین دکتر روحانی به خاطر مدیریت قدرتمندانه در مبارزه با خشونت و افراطی‌گری در جهان گفت: ایران نقش بی‌بدیلی در ایجاد صلح در خاورمیانه دارد و می‌تواند در راستای حل مشکلات و بحران‌های موجود در این منطقه تأثیرگذار باشد.

وی با بیان این که سرنوشت مردم فلسطین سالهاست که موجب نگرانی شده است، گفت: معتقدیم مردم فلسطین باید در کشور و وطن خود آزاد و مستقل زندگی داشته باشند.

رییس‌جمهور غنا با اشاره به ضرورت گسترش همکاری‌ها و رایزنی‌ها میان ایران و غنا برای ایجاد صلح و ثبات در شمال آفریقا، افزود: ما می‌توانیم بویژه پس از برجام در مسیر مبارزه با گروه‌های تروریستی و مقابله با افراطی‌گری تعاملات سازنده‌ای را میان دو کشور برقرار کنیم.

«دراماني ماهاما» همچنین با بیان این که جمهوری اسلامی ایران دارای تجارب و توانمندی‌های بسیار گرانبهایی در بخش‌های مختلف است، خواستار استفاده کشورش از دانش و تجربیات ایران در بخش‌های مختلف انرژی، پتروشیمی، برق، ماشین‌آلات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی شد.

رییس‌جمهور غنا با بیان این که در کمیسیون مشترک ایران و غنا نقشه راهی تهیه شده که عمل به آن می‌تواند موجب نزدیکی بیش از پیش دو کشور شود، از حمایت‌ها و همکاری‌های ایران و ارائه خدمات گوناگون به مردم غنا در زمینه‌های گوناگون خدمات درمانی و پزشکی، علمی و آموزشی و کشاورزی قدردانی کرد.