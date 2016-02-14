فعالیت چهار هزار کانون فرهنگی در کشور/نذر قرآنی نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی مقدم بعدازظهر یکشنبه در نشست صمیمی با فعالان فرهنگی جبهه مردمی انقلاب اسلامی بابیان اینکه امروز اعتلای سرمایه‌های اجتماعی به فعالیت‌های فرهنگی است، اظهار کرد: هرچقدر بتوانیم هیئت‌ها و تشکل‌های مذهبی را ارتقا دهیم، این مهم در توسعه پایدار اسلامی نقش منحصر بفردی ایفا می‌کند.

وی از وجود ۹۲ هزار پایگاه هیئت مذهبی در سطح کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸۰ هزار مداح و ذاکر اهل‌بیت در سطح کشور فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین به استقرار دو هزار و ۳۰۴ روحانی در روستاها اشاره کرد و افزود: علاوه بر این در حال حاضر چهار هزار کانون فرهنگی و پنج هزار و ۳۰۰ خانه و موسسه قرانی در سطح کشور فعال است.

معممی مقدم تأکید کرد: محور اشتراک همه این تشکل‌ها این است که این‌ها جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و عنصر یک خانواده هستند که اگر کنار هم قرار بگیرند اثرات و ثمرات زیادی خواهد داشت.

وی همچنین از خبرگزاری مهر به‌عنوان یک رسانه فرهنگی یادکرد و افزود: این خبرگزاری می‌تواند به‌عنوان بازتاب‌دهنده دغدغه‌های فعالان فرهنگی عمل کرده و در حوزه‌های فرهنگی یار و مددکار ما باشد.

نهادینه کردن نذر قرآن در مجالس مذهبی

مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، گسترش فعالیت‌های قرانی را یکی از اولویت‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: نهادینه کردن نذر قرآن در مجالس مذهبی یکی از کارهایی است که باید بیش‌ازپیش موردتوجه مرکز دارالقرآن قرار گیرد.

معممی مقدم با تأکید بر اینکه محدود کردن نذر به اطعام ظلم به نذر است، اضافه کرد: بنابراین نباید همه نذرهای ما همراه با پول باشد بلکه درصدی از آن نیز باید به تغذیه فکری اختصاص یابد و فرهنگ‌سازی برای این موضوع باید از طریق فعالان فرهنگی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز مجالس ما از کمبود ادعیه و کتب قرآنی رنج می‌برد، بیان داشت: قرآن و عترت دو بال هستند که باید در کنار یکدیگر باشند بنابراین باید در این حوزه نیز ورود پیداکرده و کار فرهنگی انجام شود.

مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین بر لزوم سطح‌بندی مربیان قرانی تأکید کرد و گفت: بستر کار قرانی در هیئت‌های مذهبی بیشتر از همه‌جا فراهم بوده که باید از این ظرفیت استفاده کرد.

معممی مقدم بابیان اینکه امروز یکی از رنج‌های جامعه به خاطر پایین بودن سطح سواد رسانه‌ای است، بیان داشت: ازاین‌رو نیاز است که تشکل‌های فرهنگی ازجمله موسسه تبیان سطح سواد رسانه‌ای جامعه هدف خود را بالا ببرند.

وی ادامه داد: نیاز است که این موسسه درزمینهٔ معرفی ریسک‌ها و تهدیدهای فرهنگی، اقتصادی، بزهکاری، سیاسی، اجتماعی، فضای مجازی، فرصت‌ها و همچنین نحوه استفاده درست از این فضا ورود پیدا کند.