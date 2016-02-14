خیرین فرهنگ سازان جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس محمدعلی افشانی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه آیین بزرگداشت مرحوم منوچهر معارف، گفت: این نیک اندیش شیرازی که با فعالیت های خیر خود در زمینه ساخت مدرسه، آزادی زندانیان بدهکار مالی جرایم غیرعمد، ساخت خوابگاه برای دانشجویان، سرپرستی یتیمان و ... نام خویش را ماندگار کرد.

وی افزود: خیرین مدرسه ساز هم برای فرزندان این سرزمین مدرسه می سازند و هم با کار خیر خود فرهنگسازی می کنند و اقدام خیر آنها مشوق دیگر افراد در جامعه برای برداشتن گام در این مسیر بوده است.

استاندار فارس با اشاره به دوره مسئولیت پیشین خود به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور یادآور شد: بخشی از عمرم را که در کنار خیرین گذراندم، بهترین دوران زندگی ام محسوب می شود چرا که از خیرین مدرسه ساز نکات زیادی آموختم و خود را شاگرد آنها می دانم.

در ادامه این مراسم مدیرکل نوسازی مدارس فارس نیزگفت: مرحوم «معارف» از خیرین بزرگ مدرسه ساز استان فارس است که پس از انقلاب اسلامی، شش باب مدرسه با ظرفیت ۱۰۰ کلاس درس ساخت که ساخت آنها در مقطع کنونی نیازمند اعتباری افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال است.

احمد دست نیان با اشاره به تحصیل هزاران دانش آموز در شش آموزشگاه معارف در نقاط مختلف شهر شیراز، گفت: یکی از ویژگی های فعالیت های خیرخواهانه این نیکوکار بزرگ این بود که با اتمام ساخت یک مدرسه، ساخت مدرسه ای دیگر را آغاز می کرد و امسال قبل از بهره برداری از ششمین آموزشگاه بود.

وی ادامه داد: هفتمین آموزشگاه مرحوم معارف با ظرفیت ۲۴ کلاس درس و سه هزار و ۷۰۰ مترمربع زیربنا هم اینک ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دست نیان اظهار کرد: اقدام های خیر مرحوم معارف به ساخت مدرسه محدود نبود، همچنانکه در آغاز جنگ تحمیلی، این مرد بزرگ برای ماشین آلات جنگی لاستیک تهیه می کرد و برای جنگ زده ها خوابگاه ساخت.

مدیر کل نوسازی مدارس فارس، گفت: علاوه بر سرپرستی ایتام و مستمندان، اقدام های خیر دیگری مانند آزادی زندانیان ناتوان از پرداخت بدهی بابت جرایم غیرعمد و ساخت خوابگاه برای دانشجویان دانشگاه شیراز را در کارنامه فعالیت های خویش به یادگار گذاشته است.

در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش فارس، گفت: امروز برای گرامیداشت انسانی فرهنگ دوست جمع شده ایم که تا یک هفته قبل در میان ما بود و هر فردی که از نبود او در جمع ما آگاه می شود، بی درنگ افسوس می خورد.

حمیدرضا آذری افزود: مرحوم معارف در برابر انسان ها و جامعه بی تفاوت نبود و احساس مسئولیت می کرد و پی برده بود که مسیر توسعه شهر و کشورش تنها و تنها از مسیر مدرسه می گذرد.

وی از مرحوم معارف به عنوان انسانی فرهنگ دوست، مهربان، متواضع و سرشار از امید و نشاط یاد کرد و گفت: این مرحوم بارها به من گفت که دانش آموزان شیرازی را فرزندان خودم می دانم و به شیراز مدیونم.

آذری افزود: چند هزار دانش آموز شیرازی در مدارسی که مرحوم معارف ساخت، درس می خوانند و نیز خانواده های این دانش آموزان این خیر و نیک اندیش بزرگ را از یاد نمی برند و نام او برای همیشه جاودانه شده است.



