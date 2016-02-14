راه اندازی پژوهشکده تخصصی پلیس پایتخت در آینده نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «حسین ساجدی نیا» فرمانده انتظامی تهران بزرگ در دیدار با سرهنگ «هادی شیرزاد» رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا بیان داشت: توسعه زیرساخت های پژوهشی در تمامی سازمان ها یکی از اولویت های اساسی کاری است، سازمان های پیش رو در حوزه ماموریتی در تدوین سند چشم انداز بیشترین سهم را به تحقیق و پژوهش تخصیص می دهند.

وی ادامه داد: توسعه راهبردهای کلان فاتب با گسترش زیر ساخت های پژوهشی امکان پذیر است، در صدد هستیم که در یک بازه زمانی کوتاه مدت مجموعه تحقیقات فاتب را به یک قطب علمی-پلیسی تبدیل می کنیم.

سردار ساجدی نیا افزود:با توجه به گسترش حوزه سرزمینی پلیس پایتخت و تنوع جرائم و آسیب ها در این ابر شهر، بالطبع بخشی از نگاه کاهش جرم می بایست مبتنی بر فعالیت های پژوهشی پلیس باشد.

سرهنگ "شیرزاد" رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا در ادامه این نشست به تشریح مجموعه فعالیت های صورت پذیرفته در سال ۹۴ در منظومه پژوهشی ناجا پرداخت و بیان داشت: در این منظومه نقش پلیس پایتخت از تمامی رده ها پررنگ تر است.

رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا از راه اندازی پژوهشکده تخصصی پلیس پایتخت خبر داد و تصریح کرد: مجموعه فعالیت های پژوهشی ناجا و فاتب در هم آمیخته است، با استفاده از پتانسیلی که در فاتب وجود دارد در صدد آن هستیم که تمامی فعالیت هائ مرتبط با ناجا را با یک رویکرد پژوهشی مرتفع کنیم.