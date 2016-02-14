آرسنال دقیقه ۹۵ لستر را برد/کارت قرمز رویای ۴۳ ساله را بر باد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال آرسنال و لستر سیتی عصر امروز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه امارات برابر هم صف آرایی کردند که این بازی دیدنی و سرنوشت ساز با برتری ۲ بر یک توپچی ها خاتمه یافت.

نیمه نخست این بازی را تیم لستر سیتی یک بر صفر به سود خود پایان داد. بعد از شروع خوب آرسنال، این تیم لستر سیتی بود که خود را پیدا کرد و دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت که واکنش های پتر چک مانع از گلزنی آنها شد. در دقیقه ۴۵ بازی بود که جیمی واردی با زیرکی یک پنالتی از مدافع حریف گرفت و خودش هم با شوتی محکم این ضربه پنالتی را به گل تبدیل کرد.

نیمه دوم با بازی تهاجمی هر دو تیم همراه شد اما در دقیقه ۵۴ دنی سیمسون در گوشه زمین روی ژیرو مرتکب خطا شد تا با دریافت کارت زرد دوم اخراج شود. کلودیو رانیری بعد از این اتفاق مجبور شد ریاض محرز مهاجم تاثیرگذار خود را بیرون بکشد و یک مدافع را به میدان بفرستد و از این پس بود که آرسنال با آوردن تئو والکات به میدان فشار را روی دروازه حریف دوچندان کرد.

توپچی های لندنی سرانجام در دقیقه ۷۰ به گل رسیدند. والکات در میان مدافعان حریف روی پاس با سر ژیرو با اشمایکل تک به تک شد و دروازه حریف را گشود. بعد از این گل آرسنال خیلی تلاش کرد تا گل دوم را به ثمر برساند.

در حالی که لستر سیتی ۱۰ نفره مقاومت می کرد و بازی با تساوی در جریان بود ولبک در دقیقه ۹۵ دروازه حریف را برای دومین بار گشود تا لستر سیتی که ۴۳ سال در زمین آرسنال پیروز نشده بود این بار هم رویای خود را بر باد رفته ببیند و بازی برده را واگذار کند. لستر در بازی رفت هم به آرسنال باخته بود.

با این نتیجه لستر سیتی با ۵۳ امتیاز در صدر جدول باقی ماند. آرسنال هم ۵۱ امتیازی شد و خود را در رده دوم جدول بالا کشید.