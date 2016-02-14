به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سردار بهرام نوروزی در جمع اعضای کمیته انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: شما پیشکسوتان و جانبازان و ایثارگرانی هستید که از همان اوایل وقوع انقلاب در کنار امام خمینی(ره) بوده‌اید و تا به امروز راه انقلاب و اسلام را طی می‌کنید.

وی افزود: پس از وقوع انقلاب اسلامی به دلیل نبود قوای نظامی، نابسامانی‌های زیادی در سطح کشور رخ داد، اما با تشکیل کمیته انقلاب اسلامی بسیاری از این مشکلات در سطح جامعه از بین رفت.

مشاور عالی فرماندهی نیروی انتظامی کشور بیان کرد: اعضای کمیته انقلاب پس از تشکیل آن با برقراری ثبات و امنیت در تمام مناطق کشور نقش بسیار ارزشمندی در پیشرفت انقلاب داشته‌اند.

سردار نوروزی گفت: روحیه جهادی و انقلابی در همه اعضای کمیته انقلاب اسلامی وجود داشت و باید تلاش کنیم که این روحیه مهم را که در تمام جامعه تبیین شود تا در ماموریت‌های خود همیشه موفق باشیم.