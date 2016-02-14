بازسازی غزه و ارتقاء توان دفاعی آن در دستور کار ایران قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، عصر امروز در دیدار اعضا و رهبران گروه های مقاومت اسلامی فلسطین و لبنان گفت: با وجود تمام جنجال ها و غبارهای ناشی از جنبش های جعلی مانند تکفیری ها، هیچ گاه مقاومت و استقلال‌جویی و آرمان فلسطین در جهان اسلام کمرنگ نشده و این مشعل فروزان همچنان روشنی‌بخش و شورآفرین است زیرا مبتنی بر آرمان اصیل اسلامی و مورد اجماع جهان اسلام است.

وی افزود: موضوع فلسطین خط اصلی برخورد و مقابله جهان اسلام با استکبار و استعمار بوده و مجموعه رخدادهای منطقه و گسترش تروریسم در کشورهای اسلامی، برای کمرنگ کردن موضوع فلسطین و به حاشیه بردن مقابله با رژیم صهیونیستی است.

شمخانی با انتقاد از برخی کشورهای منطقه که با حمایت گسترده از گروه های تکفیری و جریان تروریسم موجب شکل گیری و توسعه اسلام هراسی و ضربه به آرمان فلسطین شده اند، اظهار داشت: فتنه ایجاد شده از سوی گروه های تکفیری و حامیان آنها امنیت منحصر به فردی را برای رژیم غاصب صهیونیستی فراهم کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: متاسفانه جنایات بسیار بزرگی که علیه مردم فلسطین در جریان است با تبلیغات گسترده رسانه های صهیونیستی تحت الشعاع وحشی‌گری گروه های تکفیری قرار گرفته که این ظلمی مضاعف بر آرمان فلسطین است.

وی با تاکید بر ضرورت پالایش حامیان واقعی آرمان فلسطین و توجه بیشتر رهبران سیاسی و مبارزان فلسطینی به این مهم تاکید کرد: نتیجه اشتباه گرفتن کشورهای حامی فلسطین از غیر آن، گرایش به کسانی است که متحد پنهان اسرائیل بوده و هیچ اهمیتی به سرنوشت جهان اسلام و فلسطین نمی دهند.

نماینده مقام معظم رهبری در این دیدار با تجلیل از تلاش رزمندگان مقاومت و ایستادگی مردم غزه و کرانه باختری در مقابل رژیم صهیونیستی، پیروزی تحسین برانگیز مقاومت را حاصل پایبندی به آرمان فلسطین و ایستادگی در برابر زیاده خواهی رژیم صهیونیستی دانست.

شمخانی بر حمایت قاطع ایران از مقاومت و ملت مظلوم فلسطین و تداوم ارسال کمک های غذایی و داروی به مردم غزه تاکید کرد و افزود: بازسازی غزه و ارتقاء توان دفاعی در برابر حملات رژیم کودک‌کش اسرائیل در دستور کار ایران قرار دارد.

وی با انتقاد از عملی نشدن وعده های کمک مالی برای جبران خرابی های ناشی از بمباران های رژیم صهیونیستی در گذشته، نهادهای بین المللی را در عدم جلوگیری از گسترش خرابی ها و کشتار مردم بی دفاع مقصر دانست.

بر اساس این گزارش، اعضا و مقامات عالی گروه های مقاومت فلسطینی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت مقاومت در سرزمین های اشغالی ضمن قدردانی از حمایت های مقام معظم رهبری، دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران از مقاومت به تجربه های متعدد در عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به وعده ها و پیمان های آتش بس اشاره و بر آمادگی هر چه بیشتر گروه های مقاومت برای مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی تاکید کردند.