نمایشگاه بین المللی گل و گیاه در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قاسمی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت های اخیر جهاد کشاورزی فارس، گفت: نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و تولیدات گلخانه ای فارس با حضور چندین کشور خارجی در شیراز برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: آمریکا، فرانسه، آلمان، دانمارک، روسیه، هلند، ایتالیا، ترکیه و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که در کنار شرکت های داخلی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: ۸۰ شرکت داخلی در غالب ۱۹ استان نیز فعال خواهند بود.

قاسمی تصریح کرد: دو نمایشگاه بزرگ دیگر شامل نمایشگاه کشاورزی هفتم تا ۱۰ اردیبهشت‌ ماه و نمایشگاه دام و طیور در۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت سال آینده در شیراز دایر خواهد شد.