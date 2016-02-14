۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۲۶

نمایشگاه بین المللی گل و گیاه در شیراز برگزار می شود

شیراز – رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از برپایی نمایشگاه بین المللی گل و گیاه در تاریخ ۲۷ تا ۳۰ بهمن در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قاسمی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت های اخیر جهاد کشاورزی فارس، گفت: نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و تولیدات گلخانه ای فارس با حضور چندین کشور خارجی در شیراز برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: آمریکا، فرانسه، آلمان، دانمارک، روسیه، هلند، ایتالیا، ترکیه و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که در کنار شرکت های داخلی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: ۸۰ شرکت داخلی در غالب ۱۹ استان نیز فعال خواهند بود.

قاسمی تصریح کرد: دو نمایشگاه بزرگ دیگر شامل نمایشگاه کشاورزی هفتم تا ۱۰ اردیبهشت‌ ماه و نمایشگاه دام و طیور در۲۴  تا ۲۷ اردیبهشت سال آینده در شیراز دایر خواهد شد.

